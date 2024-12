Arne Slot két példával intette csendre Szoboszlai kritikusait

Gólt lőtt és gólpasszt adott Szoboszlai Dominik a Tottenham ellen 6-3-ra megnyert vasárnapi bajnokin, és most először jött össze neki ez a kombináció egy meccsen a Premier League-ben.

Az angol lapok nem győzik dicsérni a Liverpool magyar középpályását, s miként azt korábban megírtuk, Arne Slot is rendkívül elégedett volt a teljesítményével.

Szoboszlai lendületben volt a Tottenham ellen is (Fotó: AFP)

– Nem mehetünk el szó nélkül Dominik teljesítménye mellett – hangsúlyozta Slot. – Mindenképp ki kell őt is emelni, mert amellett, amit támadásban mutatott, a labda nélküli játéka is nagyon fontos része volt a meccstervünknek, és kiválóan megvalósította.

Szoboszlai szekere újra fut Liverpoolban, ugyanakkor a Tottenham elleni parádéja után is „csak” két gólja és három gólpassza van a Premier League-szezonban 16 meccsen, amit a kritikusai rendre a szemére vetnek, hogy ez kevés. Csakhogy tévúton jár, aki Szoboszlai teljesítményét pusztán a gólok és a gólpasszok száma alapján írja le, erre is felhívta a figyelmet Slot.

Slot szerint Szoboszlai akkor is fontos, ha épp nem lő gólt

– Mindig a sok gólt szerző játékosok tűnnek ki, de a múlt heti, Fulham elleni bajnokin is nagyszerű volt Dominik munkabírása, és most is kiválóan játszott – jelezte a holland, aki a Fulham elleni 2-2 mellett a Manchester United elleni 3-0-s sikert is felhozta példaként, amikor Szoboszlai nagyszerűen dolgozott a csapatért, noha gólt nem szerzett.

Az angol lapok szerint a Tottenham elleni volt Szoboszlai eddigi legjobb meccse a Liverpool mezében. Ezt Slot nem merte ilyen határozottan kijelenteni, de lényegében egyetértett a megállapítással.

– Nem láttam minden meccsét, mivel nekem ez az első évem a klubnál, míg neki a második, de az biztos, hogy nem először nyújtott extra teljesítményt, és mindenképp ez volt az egyik legjobb mérkőzése – fogalmazott Slot.