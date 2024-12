Szoboszlainak megvan a véleménye Slotról és Szalahról

Szoboszlai Dominik minden bizonnyal sosem fogja elfelejteni a vasárnapi, Tottenham elleni meccsét. A magyar válogatott csapatkapitánya ugyanis góllal és gólpasszal vette ki a részét abból, hogy a Liverpool 6-3-ra nyert Londonban a Spurs ellen, és ezzel megerősítették a vörösök a vezető helyüket a bajnokság élén: az előnyük immár négy pont az eggyel több meccset játszott Chelsea előtt. Szoboszlai a brit lapok szerint az eddigi legjobb meccsét játszotta azóta, hogy a Liverpoolba igazolt – ne felejtsük el, pár hete ugyanezt mondták a Manchester City elleni rangadó alkalmával is –, ami igazolja, hogy a magyar középpályás, aki november 24-e után volt újra eredményes, kirobbanó formában játszik egy jó ideje. Nem véletlenül emelte ki a középpályás teljesítményéta csapat menedzsere, Arne Slot is.

Arne Slot szerint Szoboszlai hibátlanul játszott a Totteham ellen Fotó: Oli SCARFF / AFP

– Ma a hat gólon kívül szerintem akár többet is szerezhettünk volna. A mai találkozó hőse egyértelműen az egyaránt duplázó Mo Szalah és Lucho Diaz volt. De igazságtalan lennék, ha nem említeném meg velük egy sorban Szoboszlai Dominik teljesítményét, aki gólt és gólpasszt is adott. Emellett a támadó feladatai mellett a labda nélküli játékban is kiválóan játszott, hibátlanul valósította meg azt, amit a meccs előtt kértem tőle – jelentette ki a Liverpool hivatalos honlapján Slot.

Természetesen a nagy győzelmet követően a magyar légióst is megkérdezték a mérkőzéssel kapcsolatban. Szoboszlai elmondta, sokkal jobb ilyen, támadó felfogásban játszó ellenféllel találkozni, mint azok ellen, akik csak azzal a céllal lépnek pályára a Liverpool ellen, hogy kibekkeljék valahogy a meccset.

– Rengeteg terület volt a védők mögött, nekünk pedig megvannak a minőségi játékosaink, akik megfelelő időzítés mellett temérdek helyzetet dolgozhatnak ki. Elég a gólomra vagy a másik nagy helyzetemre gondolni, szinte az összes kontránkra – állította a magyar válogatott csapatkapitánya.

Szoboszlai nemcsak a támadó, hanem a védekező feladatait is kifogástalanul látta el Fotó: Europress/AFP/Glyn Kirk

A középpályás szerint a sikerük kulcsa nem más, mint a csapat menedzsere. Úgy látja, Arne Slot legalább úgy bízik bennük, mint ők a holland szakemberben.

– Valószínűleg senki sem számított arra, még ő sem és mi sem, hogy ilyen jól kezd majd nálunk. Hisz a csapatban, és az egész csapatunk hisz őbenne. Kell ehhez az egész keret is, bizonyítottuk, mindegy, hogy épp ki játszik, a legjobb teljesítményt nyújtjuk, legyen szó a Bajnokok Ligájáról, a kupasorozatokról, vagy épp a Premier League-ről, amiből a BL alapszakaszát és a PL bajnoki tabelláját is vezetjük – fogalmazott Szoboszlai.

Álomszerű Szalahval együtt játszani

Elmondta a véleményét a találkozó emberének választott, a Tottenham ellen két gólt rugó és két gólpasszt adó Szalahról is. Sokan úgy gondolják, hogy a két játékos nem nagyon kedveli egymást, hiszen az egyiptomi klasszis szinte sosem passzol Szoboszlainak, ám a vasárnapi mérkőzés megmutatta, remekül megértik egymást a pályán.

– Tele a csapatunk nagyszerű játékosokkal, akikkel álomszerű együtt futballozni. Szalahra főként igaz mindez, és abban reménykedem, hogy még több gólpasszt adhassak neki, és persze ő is nekem. Nagyon jól megértjük egymást, persze Mo minden esetben kiabálva kéri a labdát még akkor is, ha éppen nem megjátszható. De egészen elképesztő, minden meccsen hozza, amit várnak tőle, hiszen eddig már 18 gólt ért el a bajnokságban, és adott mellé számtalan gólpasszt is. Ráadásul a pályán kívül is számíthatunk rá, ezért csak hálásak lehetünk azért, hogy ő a Liverpool játékosa – közölte Szoboszlai.