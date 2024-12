Az egekig magasztalja Szoboszlai és Kerkez teljesítményét a brit média

A Premier League 17. fordulójában a Manchester United azt a remek formában lévő Bournemouth csapatát fogadta az Old Traffordon . A vendégek között természetesen ott volt a magyar válogatott Kerkez Milos is, aki 50. alkalommal lépett pályára klubja színeiben. És ha már ott volt, parádésan játszott, és élőben mutatta be a 3-0-ra megnyert találkozón a manchesteri közönségnek, hogy a United miért is akarja mindenáron már a téli átigazolási szezonban megszerezni. Kerkez nemcsak hibátlanul látta el a védőmunkáját, de csapata motorja volt.

Aki vasárnap délután látta Kerkez Milos játékát, az cseppet sem csodálkozhat a topklubok érdeklődésén a 21 éves magyar iránt. Kerkez szinte a teljes baloldalt bejátszotta, így nem csoda, hogy a brit szakportálok egymást licitálták túl akkor, amikor a teljesítményét osztályozták. A 90min.com és a Skysports.com szakírója is egyformán nyolcasra értékelte a teljesítményét, hozzátéve, hogy nemcsak eltüntette a pályáról Antonyt, de nem veszített labdát, ráadásul a harmadik gól előtt ő szerelte le a hazaiak játékosát, amiből a támadás elindulhatott. Egy biztos, hogy a Bournemouth az 5. helyen karácsonyozik, ami Európa-liga alapszakaszt érő pozíció, és ebben jelentős szerepe van Kerkeznek.

A milestone appearance for Milos today 👏 pic.twitter.com/ZvXmDXw0Df — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) December 22, 2024

Noha szinte elképzelhetetlennek tűnt, de Szoboszlai Dominik még Kerkezt is felülmúlta. A magyar válogatott csapatkapitánya ugyanis góllal és gólpasszal vette ki a részét abban, hogy a Liverpool 6-3-ra legyőzte Londonban a Tottenham gárdáját, és ezzel megerősítették a vörösök a vezető helyüket a bajnokság élén: az előnyük immár négy pont az eggyel több meccset játszott Chelsea előtt. Szoboszlai a brit lapok szerint az eddigi legjobb meccsét játszotta azóta, hogy a Liverpoolba igazolt – ne felejtsük el, pár hete ugyanezt mondták a Manchester City elleni rangadó alkalmával is –, ami igazolja, hogy a magyar középpályás, aki november 24-e után volt újra eredményes, kirobbanó formában játszik egy jó ideje.

A britek szerint ez volt Szoboszlai legjobb meccse a Liverpoolban

A Thisisanfield.com kiemelte, noha eddig sem kételkedett senki a tehetségében, ám ilyen játékra képes, ha minden összejön neki. A 9-es osztályzatát nemcsak azért kapta, mert ő lőtte a harmadik gólt, illetve a második és ötödik gólban elévülhetetlen érdemei voltak – utóbbi esetében pazar gólpasszt adott Szalahnak –, hanem azért is, mert mind támadásban, mind pedig védekezésben szinte hibátlan teljesítményt nyújtott.

Szoboszlai góllal és gólpasszal vette ki a részét a Tottenham legyőzésében Fotó: Europress/AFP/Glyn Kirk

A 90min.com a harmadik legmagasabb osztályzattal illette a magyar középpályást (8,7), míg a Liverpoolecho.co.uk nem sajnálta tőle a 9-est, mondván a vörösöknél most játszott a legjobban az elmúlt másfél szezon alatt. Folyamatos problémát okozott a Tottenham védelmének, hatalmas munkabírásával is kiemelkedett a mezőnyből, ráadásul a hat liverpooli gólból háromban jelentős szerepet játszott.