Betörtek olimpiai bajnokunkhoz, elvitték a szöuli aranyát

Csongrádi László aranyérme könnyen beazonosítható

„Kedden késő este betörtek Csongrádi László olimpiai bajnok kardvívó házába, a tolvaj ellopta többek között a szöuli olimpiai aranyérmét, amelynek a peremébe be van vésve, hogy „Men’s sabre team”! Kérem Facebook-ismerőseimet, hogy osszátok meg, hátha a hír eljut éremgyűjtőkhöz, piaci árusokhoz stb., mert valószínű, hogy a betörő pénzre akarja váltani a lopott érmet, ami csak Csongrádi Lacinak jelent nagyon sokat, aki kitűnő vívásával járult hozzá az olimpiai aranyéremhez, amikor is 4-8-ról verték meg a szovjet válogatottat” – posztolta Kovács Tamás.

A korábbi szövetségi kapitány arról is beszámolt, hogy a rendőrség már megindította a nyomozást az ügyben.

Csongrádi Lászlóval 2020-ban készítettünk hosszú interjút, akkor így emlékezett arra, hogy a döntőben 8-4-es hátrányunknál lépett pástra, és ellenfele, Mindirgaszov addig már Szabót, Gedővárit és Bujdosót is legyőzte:

– Az volt a fejemben, hogy ha majd az év végi összefoglalókban a televízióban elmondják, hogy ezüstérmesek lettünk, ne engem mutassanak, mint akit utoljára jól megvertek a ruszkik. Ilyenkor egy gladiátor úgy gondolkozik, legalábbis én úgy voltam vele, hogy semmi más nem érdekel, csak az, hogy én ezt az egyetlen asszót nyerjem meg. De a többiek is így álltak hozzá. S az is tüzelhetett bennünket, hogy öt 5-4-es vereségünk volt, ezekből azonban lehetett volna három 5-4-es győzelem is, ha a zsűri úgy akarja. Szóval, így egyenlítettünk ki 8-8-ra és nyertük meg jobb találataránnyal az olimpiát – nyilatkozta lapunknak 2020-ban Csongrádi László.