Szilágyi Áron visszavonul? Válaszolt az olimpiai bajnok

A Los Angeles-i olimpia még nagyon messze van és a Vasas szakosztályvezetője egyelőre nem is gondolkodik a 2028-as szereplésben.

– Egyelőre nem gondolkodom rajta. Ha az LA 2028-as logóra gondolok, akkor nem látom magam ott sportolóként. Megjöhet még az érzés, és lehet, hogy nem látom ott magam sportolóként, de soha nem mondd, hogy soha! Lehet, hogy nagyon éhes leszek és megjön az étvágyam, majd ha elkezdek újra versenyezni és közeledünk hozzá – jegyezte meg London, Rió és Tokió egyéni bajnoka. – Az is benne van, hogy tényleg egy-két év lesz. Benne van az is, hogy nem sikerül a visszatérés, bár erre nem szívesen gondolok, és benne van az is, hogy igen, megjön a kedvem, jönnek az eredmények, és Los Angelesig folytatom.