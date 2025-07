Tadej Pogacar megjegyzése sokakat felháborított, elődje sem hagyta annyiban

Tadej Pogacar a karrierje során nyolcadik alkalommal vett részt háromhetes körversenyen, és nyolcadszor is dobogóra állt összetettben. A szlovén kerékpáros 2020, 2021 és 2024 után 2025-ben is sárga trikós lett a Tour de France-on, és már csupán Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault és Miguel Induráin állnak előtte, egyaránt öt-öt végső sikerrel. A tavalyi világbajnok Pogacar az olimpia, a Vuelta, a Párizs–Roubaix és a Milánó–Sanremo kivételével szinte minden fontos versenyt megnyert már, pedig még csak szeptemberben lesz 27 éves.

Tadej Pogacar (balra) és Mathieu van der Poel is volt sárga trikóban a 2025-ös Tour de France-on (Fotó: AFP/Anne-Christine Poujoulat)

Pogacar az állítólag legkeményebb Tour de France-át nyerte a legmagabiztosabban

Pogacar az idei francia országúti kerékpáros-körverseny közben többször is hangsúlyozta, hogy nem érzi magát tökéletesen, ez a legnehezebb Tour de France-a, ehhez képest nem volt olyan szakasz, ahol az úton időhátrányban ért volna célba a legnagyobb kihívójával, Jonas Vingegaard-ral szemben.

Mindezek után a szlovén kerekes fizikálisan és mentálisan is elfáradt.

Már ez, a történtekkel részben ellentmondásos nyilatkozat is felháborított több rajongót, az viszont talán még inkább, hogy utána a sikeres kerékpárosok kiégéséről és arról beszélt, hogy ezek után akár be is fejezhetné a pályafutását, mert elégedett lehet az eddigi eredménysorával.

Pogacar ugyanakkor hozzátette, hogy a rekordok megdöntése helyett a Párizs–Roubaix és a 2028-as Los Angeles-i olimpia megnyerése szerepelnek még a tervei között, és a visszavonulása utána jöhet szóba, de addig is a jelennel próbál foglalkozni – a következő napokban pedig a pihenéssel.

Eddy Merckx: Tadej Pogacar egyetlen riválisa Mathieu van der Poel

Noha Jonas Vingegaard volt az, akivel az elmúlt öt év mindegyikében Pogacar osztozkodott a Tour-összetett első két helyén, Eddy Merckx szerint nem a dán a szlovén legnagyobb riválisa. A belgák 80 éves legendája úgy véli, helyette az idei Roubaix-t és Sanremót is megnyerő, szintén világbajnok Mathieu van der Poel az.

Eddy Merckx, leyenda del ciclismo: “Van de Poel es el único que realmente podría desafiar a Pogacar" https://t.co/QS8w0hutUW — El Confidencial (@elconfidencial) July 28, 2025

– Ezen a Touron egy pillanatig sem volt valódi izgalom, Pogacar egyszer sem volt gondban, és a legkisebb veszély sem fenyegette a győzelmét. Vingegaard nem volt valódi riválisa – mondta Merckx, aki szerint ha Pogacar annyi versenyen indulna el, mint anno ő, akkor kevesebbet nyerne. – Ha a győztes mentalitást nézzük, egy kicsit saját magamat látom benne. És elképesztően sokoldalú, a klasszikusokon is rettenetesen erős.

Egyetlenegy igazi riválisa van: Mathieu van der Poel.

A belga exkerékpáros kifejezte a sajnálatát amiatt, hogy a verseny elején két időszakban is sárga trikós hollandnak a betegsége miatt korán fel kellett adnia a Tourt, mert úgy látja, ő izgalmat tudott volna csempészni a Pogacar-show-ba. A klasszikusokon azonban – akárcsak eddig – komoly kihívója lehet a folytatásban is a szlovénnek.