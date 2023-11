Nemrég jelent meg Britney Spears könyve, a The Woman in Me (A bennem élő nő), amely már az első héten nagyot robbantott a könyveladási listákon, ugyanis 1,1 millió példány fogyott belőle (az előrendelt példányokkal és az e-bookokkal együtt) az Egyesült Államokban – írja a TMZ. A 41 éves énekesnő kötete ezzel majdnem megdöntötte Harry herceg Spare (Tartalék) című, nagy vihart kavart kötetének 1,6 milliós rekordját.

Az életrajzi könyvet Amerikában kiadó Simon and Schuster’s Gallery Books szerdai közleményében Spears azt mondta:

Szívemet és lelkemet beleöntöttem az emlékirataimba, és hálás vagyok a rajongóimnak és az olvasóknak szerte a világon a rendíthetetlen támogatásukért.

Bár Spears a megjelenés napján a közösségi médiában azt állította, könyve a legnagyobb példányban eladott celebmemoár a történelemben, mint látjuk, ez nem nem jött be, a brit herceg megelőzte őt. Ugyanakkor az énekesnő nem járta körbe a sajtót, hogy a könyvét reklámozza, egyedül a People magazinnak adott egy e-mailes interjút, a népszerűsítés nagy részét a közösségimédia-platformjain végezte. Állítólag ez Spears személyes döntése volt, nem akart foglalkozni a sajtóval.

Igaz, erre nem is igen volt szükség, a bulvársajtó enélkül is rendszeresen foglalkozik a nehéz időket és több idegösszeomlást megélt, pszichiátrián kezelt, majd gyámság alá helyezett énekesnővel, akit csak tavaly mentettek fel a gondokság alól. Britney maga is tesz arról, hogy foglalkozzanak vele, Instagram-oldalán például gyakran tesz közzé nehezen értelmezhető videókat, amelyeken lenge öltözetben látható, és furcsa dolgokat csinál, például két konyhakéssel a kezében táncol.

Memoárja azért különleges, mert hosszú évek után először a saját szemszögéből olvashatunk nehéz életútjáról, a csillogó sikertől a teljes összeomlásig. Nem csoda, hogy sokan kíváncsiak rá, és minden bizonnyal könyvén keresztül próbálják megérteni a hollywoodi sztárgyár pusztító hatását.

