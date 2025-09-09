Nemes Jeles Lászlómagyar filmdráma1956-os forradalom

Megérkezett Nemes Jeles László új filmjének előzetese, amelyből kiderül, a rendező szakított a régi hagyományaival

Az Oscar-, Golden Globe-, Bafta-díjas és cannes-i nagydíjas Saul fiát és a Napszálltát jegyző rendező Árva című drámája a velencei filmfesztiválon debütált. Nemes Jeles László alkotását október 23-án, az 1956-os forradalom ünnepén kerül a magyar mozikba.

Munkatársunktól
2025. 09. 09. 14:10
Árva Forrás: Pioneer Pictures
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nemes Jeles László új rendezése 1957 tavaszán, Budapesten játszódik. Az elbukott forradalom után a magyar társadalom nagy része a megtorlásoknak, a forradalmárok és ellenállók eltűnésének, a reménytelenségnek köszönhetően behódolt, és elkezdődött a több mint három évtizedig tartó Kádár-korszak. A 12 éves Andort édesanyja egyedül neveli, a fiú még bízik benne, hogy a háborúban eltűnt édesapja vissza fog térni. Egy nap megjelenik náluk egy férfi, aki azt állítja, hogy ő Andor apja. A fiú nem hajlandó apjának tekinteni az idegent. A férfi azonban beköltözik hozzájuk, és a fiú kénytelen leszámolni illúzióival. Miközben az anya és fia közötti szakadék egyre mélyül, Andor elhatározza, hogy bármi áron, de megmenti családját a férfitól.

Nemes Jeles László
Nemes Jeles László rendezését október 23-tól láthatjuk a mozikban (Forrás: Pioneer Pictures)

Hét évvel a Napszállta után jelentkezik új filmmel Nemes Jeles László

Az Árva sztoriját Nemes Jeles László rendező családjának története ihlette, a forgatókönyvét pedig a rendező együtt jegyzi Clara Royer-vel. Producerei a Pioneer Pictures részéről Kemény Ildikó és Szále Ferenc, operatőre Erdély Mátyás, látványtervezője Ágh Márton, jelmeztervezője Flesch Andrea, hangmestere Zányi Tamás, vágója Politzer Péter, casting directora Zabezsinszkij Éva.

Az Árva magyar többségi és francia–német–brit koprodukcióban készül, a Nemzeti Filmintézet, az angol BFI, a francia CNC és a német FFA támogatásával. Finanszírozói még: az AR Content, a Mid March Media, az ARTE Grand Accord, valamint a Medienboard Berlin-Brandenburg. A magyar Pioneer Pictures partnerei a brit Good Chaos, a francia Lumen és a német TwentyTwenty Vision Filmproduktion.

Az Árva 2025. október 23-tól látható a magyar mozikban, alább pedig máris megtekinthetik az előzetesét, amelyből kiderül, a rendező szakít a korábbi hagyományaival, ellentétben a Saul fiával és a Napszálltával, ezúttal nem a főszereplő tarkóját követve meséli el a történetet.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekMagyar Péter

Elvonási tünet? Alkoholista focistával bővült Magyar Péter szégyenpadja

Csépányi Balázs avatarja

Váczi Zoli is megérkezett. Mi jöhet még?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.