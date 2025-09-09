Megérkezett Nemes Jeles László új filmjének előzetese, amelyből kiderül, a rendező szakított a régi hagyományaival

Nemes Jeles László új rendezése 1957 tavaszán, Budapesten játszódik. Az elbukott forradalom után a magyar társadalom nagy része a megtorlásoknak, a forradalmárok és ellenállók eltűnésének, a reménytelenségnek köszönhetően behódolt, és elkezdődött a több mint három évtizedig tartó Kádár-korszak. A 12 éves Andort édesanyja egyedül neveli, a fiú még bízik benne, hogy a háborúban eltűnt édesapja vissza fog térni. Egy nap megjelenik náluk egy férfi, aki azt állítja, hogy ő Andor apja. A fiú nem hajlandó apjának tekinteni az idegent. A férfi azonban beköltözik hozzájuk, és a fiú kénytelen leszámolni illúzióival. Miközben az anya és fia közötti szakadék egyre mélyül, Andor elhatározza, hogy bármi áron, de megmenti családját a férfitól.

Nemes Jeles László rendezését október 23-tól láthatjuk a mozikban (Forrás: Pioneer Pictures)

Hét évvel a Napszállta után jelentkezik új filmmel Nemes Jeles László

Az Árva sztoriját Nemes Jeles László rendező családjának története ihlette, a forgatókönyvét pedig a rendező együtt jegyzi Clara Royer-vel. Producerei a Pioneer Pictures részéről Kemény Ildikó és Szále Ferenc, operatőre Erdély Mátyás, látványtervezője Ágh Márton, jelmeztervezője Flesch Andrea, hangmestere Zányi Tamás, vágója Politzer Péter, casting directora Zabezsinszkij Éva.

Az Árva magyar többségi és francia–német–brit koprodukcióban készül, a Nemzeti Filmintézet, az angol BFI, a francia CNC és a német FFA támogatásával. Finanszírozói még: az AR Content, a Mid March Media, az ARTE Grand Accord, valamint a Medienboard Berlin-Brandenburg. A magyar Pioneer Pictures partnerei a brit Good Chaos, a francia Lumen és a német TwentyTwenty Vision Filmproduktion.

Az Árva 2025. október 23-tól látható a magyar mozikban, alább pedig máris megtekinthetik az előzetesét, amelyből kiderül, a rendező szakít a korábbi hagyományaival, ellentétben a Saul fiával és a Napszálltával, ezúttal nem a főszereplő tarkóját követve meséli el a történetet.