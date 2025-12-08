Sulyok TamásbékeKoszovóhonvédkatona

Sulyok Tamás az elkötelezett honvédek bátorságát méltatta Koszovóban

Sulyok Tamás köztársasági elnök hétfőn a Koszovóban szolgáló magyar katonákat látogatta meg, hangsúlyozva az elkötelezett honvédek bátorságát és a béke fenntartásában vállalt szerepük jelentőségét.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 08. 12:57
Forrás: MTI
A Koszovóban szolgálatot teljesítő magyar katonákat látogatta meg Sulyok Tamás államfő hétfőn. „Magyarországnak elkötelezett, bátor, a hazához mindhalálig hűséges honvédekre van szüksége” – hangsúlyozta a köztársasági elnök a Pristinában szolgáló magyar kontingens katonáinak rendezett gyűlésen.

Sulyok Tamás az elkötelezett honvédek bátorságát méltatta Koszovóban
Sulyok Tamás az elkötelezett honvédek bátorságát méltatta Koszovóban Fotó: MTI

Hozzátette: különösen az olyan időkben értékelődik fel az elkötelezett katona, amikor az áldozatvállalás, a kitartás, a hűség nem feltétlenül mutatkozik a legnagyobb értéknek. „Önök itt a békét őrzik, ezzel pedig emberi életeket védenek” – mutatott rá Sulyok Tamás, megjegyezve: 

Önök itt a béke garanciáját jelentik, felkészültségükön, helytállásukon és áldozatos munkájukon is nagyban múlik ennek a térségnek a stabilitása és nyugalma.

Az államfő kiemelte: a Nyugat-Balkán biztonsága Magyarország biztonságára is nagy hatással van, határozott érdekünk, hogy déli szomszédainknál ne alakuljon ki hasonló biztonságpolitikai kihívás, mint keleten.

Önök nemcsak megállják a helyüket a KFOR kötelékében, hanem bizonyítják, hogy a magyar katona jó szövetséges, hogy önökre bátran támaszkodhatnak a szövetséges nemzetek katonái

– mondta a köztársasági elnök, hozzátéve: felkészültségüket és elhivatottságukat mindenki elismeri, szolgálatukkal hozzájárulnak ahhoz is, hogy a Magyar Honvédség Közép-Európa egyik meghatározó haderejévé válhasson. 

A NATO koszovói missziójában (KFOR) szolgáló magyar katonák a Novo Selo-i táborban
A NATO koszovói missziójában (KFOR) szolgáló magyar katonák a Novo Selo-i táborban Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

Sulyok Tamás az elkötelezett honvédek bátorságát méltatta

Az államfő kitért azokra a nehézségekre is, amelyeket ez a hivatás megkövetel. Kiemelte: „minden áldozat, amelyet a katonák a hazáért hoznak, szeretteik és otthoni közösségük biztonságát növeli.”

Sulyok Tamás a Magyar Honvédség főparancsnokaként megköszönte a honvédek hűségéből fakadó állhatatos szolgálatát, és kiemelte, hogy Magyarország büszke vállalt szolgálatukra.

A magyar államfő és házastársa az eseményen adventi ajándékokat adott át a szolgálatot teljesítő katonáknak a Camp Novo Selo táborban. Sulyok Tamás ezt követően udvariassági látogatást tesz Vjosa Osmani-Sadriunál, a Koszovói Köztársaság elnökénél a Koszovói Elnöki Hivatalban.

Borítókép: Sulyok Tamás köztársasági elnököt (középen, j) és feleségét, Nagy Zsuzsannát katonai tiszteletadással fogadják a pristinai repülőtéren 2025. december 8-án (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

