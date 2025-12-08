Sulyok Tamás az elkötelezett honvédek bátorságát méltatta Koszovóban

A Koszovóban szolgálatot teljesítő magyar katonákat látogatta meg Sulyok Tamás államfő hétfőn. „Magyarországnak elkötelezett, bátor, a hazához mindhalálig hűséges honvédekre van szüksége” – hangsúlyozta a köztársasági elnök a Pristinában szolgáló magyar kontingens katonáinak rendezett gyűlésen.
Hozzátette: különösen az olyan időkben értékelődik fel az elkötelezett katona, amikor az áldozatvállalás, a kitartás, a hűség nem feltétlenül mutatkozik a legnagyobb értéknek. „Önök itt a békét őrzik, ezzel pedig emberi életeket védenek” – mutatott rá Sulyok Tamás, megjegyezve:
Önök itt a béke garanciáját jelentik, felkészültségükön, helytállásukon és áldozatos munkájukon is nagyban múlik ennek a térségnek a stabilitása és nyugalma.
