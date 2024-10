Mindenki gyanús, aki él

A Ma este gyilkolunk kihagyhatatlan film mindenkinek, aki egy kis kikapcsolódásra, nevetésre vágyik és arra a különleges élményre, hogy a nemzet legjobb színészeit egy produkcióban láthassa. A felhőtlen szórakozást kínáló bűnügyi vígjátékban nappal a szórakoztató, nevettető jelenetek vannak előtérben, éjjel pedig a klasszikus krimik titokzatossága uralkodik. Mindezt jól segíti a díszlet: az autentikus Brauch-kastély számos fényképpel, festménnyel, maszkkal erősíti ezt a hangulatot, melynek megteremtéséhez a film zenéje is hozzájárul. A megjelenő romantikus szál pedig a jövőbe vetett hitet szimbolizálhatja.

A krimivígjáték színhelye a patinás Brauch-kastély. Forrás: Filmpositive

A krimivígjáték szereplői

A főszereplő Kern András, aki a filmben egy kezdetben kiállhatatlan, ellenségeskedő, aztán egyre szerethetőbb idősödő színész, Tolnai Tivadar karakterébe bújik. Mindenkit lenéz, beszélni sem akar velük . Egy rejtélyes haláleset kapcsán kezd nyomozásba, saját sorozatszerepére emlékezve. Elhangzik a filmben, hogy egy idősotthonban gyakori vendég a halál, ezért nehéz mit kezdeni azzal, ha gyilkosság gyanúja merül fel. Ahogy Tolnai egymás után módszeresen kihallgatja a gyanúsítottakat, rádöbben, hogy a tettest nem lesz könnyű megtalálni.

Ott él a sorozatának forgatókönyvírója (Koltai Róbert), az otthon orvosa (Bálint András), aki „a színészek között a legjobb orvos, az orvosok között meg a legjobb színész”. Pogány Judit karakterének a Szomszédok című sorozat jelentette pályája csúcsát. A Jordán Tamás által megelevenített figura felejthető vidéki előadásokban játszott Tolnaival, az egykori díva (Hámori Ildikó) pedig azért haragszik rá, mert valamikor manírkirálynőnek nevezte őt. Bodrogi Gyula olyan színészt alakít, akit Tolnai egyszerűen kinevet, mert azzal büszkélkedik, hogy az ő sorozatában kapott egy kis szerepet. Takács Kati régi szerelmét alakítja, Bánsági Ildikó pedig az egykori rajongó szerepében mutatkozik be.

„Ne felejtsd el, ezek színészek! Főállásban hazudnak – épp ezért lesz nagyon nehéz dolgunk” – figyelmezteti Tolnai Tivadar Lilit, az őt segítő ápolónőt, akit Hermányi Mariann alakít.

A színésznő – akit többek között a Besúgó című sorozatban ismerhetett meg az ország – lapunknak elmondta, hogy nagyon boldog, amiért ilyen színészóriásokkal dolgozhatott együtt. Egy-egy jelenetnél ötletet is adtak neki, hogyan formálja meg a karaktert.

Fáradhatatlanok, éleselméjűek és nagyon jó humoruk van, sokat nevettem a forgatáson – mondta a színésznő. – Kern András ellenállhatatlan, nagyon felnézek rá. Jártam a forgatásra a szabadnapjaimon is, hogy nézhessem őket. Volt egy nap, amikor Koltainak és Kernnek volt egy közös jelenete, és tudtam, hogy ezt látnom kell. Ott ültem az operatőr mellett, és csak néztem őket – árulta el Hermányi Mariann.

Kern András és Hermányi Mariann. Forrás: Filmpositive

– Fantasztikus lehetőség, hogy ezzel a színészgárdával dolgozhattam, akiknek az alakításain nőttem fel – válaszolt kérdésünkre Fazakas Péter rendező. – Takács Katiba gimnazistaként szerelmes voltam, most is gyönyörűnek találom. Nagy élmény volt, hogy komolyan vesznek, bíznak bennem, együtt tudunk dolgozni, gondolkodni a szerepeiken.

Bodrogi Gyula generációkkal ezelőtti színjátszást és filmes tapasztalatot hozott magával és a többiek is segítettek ötleteikkel. Ez egy közösségi munka, én egyébként is így működöm, hallgatok az alkotótársaimra, együtt dolgozom velük – mondta a rendező. A film műfaját crimedyként jelölte meg, ami annyit tesz, krimi és vígjáték is egyszerre. –