Legendák játszanak a Ma este gyilkolunk című krimi-vígjátékban

A kastély hátsó bejárata mellett egy régi időket idéző, vezetékes telefonnal felszerelt recepción keresztül jutottunk be a kastélyba. A lakók szobáiba is betekintettünk, amelyeket egyéniségüknek megfelelően rendeztek be. A falakon régi fotók, melyekről a szereplők fiatalkori arca mosolygott ránk. Jól ismerjük őket, fiatal énjüket is, hiszen a Ma este gyilkolunk című krimi-vígjáték parádés szereposztással forgott: Kern András, Pogány Judit, Jordán Tamás, Bodrogi Gyula, Koltai Róbert, Hámori Ildikó, Bálint András, Bánsági Ildikó és Takács Kati szerepel a filmben. A fiatalabb generációt többek közt Hermányi Mariann, Stefanovics Angéla, Bánki Gergely, Gyöngyösi Zoltán képviseli.

A rendező kameráján keresztül a Ma este gyilkolunk című film forgatása. Fotó: Mirkó István

A rejtélyes gyilkosság

– A Félvilág című filmünkhöz kerestünk forgatási helyszínt Szász Attila rendezővel, amikor betoppantunk egy színészotthonba – osztotta meg velünk Köbli Norbert, a forgatókönyv írója. – A hely hangulata, varázsa azonnal megfogott, és azt éreztem, szívesen írnék valamit, amiben ez a helyszín szerepet kap. A téma elképesztően izgalmas: adva van egy tucat idős színész, akiknek a hivatásukból adódóan az a dolguk, hogy örökre gyerekek maradjanak. Vajon mihez kezdenek ezzel egy idősotthonban? – tette fel a kérdést a forgatókönyvíró, majd folytatta: – A történet középpontjában egy rejtélyes gyilkosság áll, a főszereplő egy színész, aki valaha nyomozót játszott, és ott van körülötte a sok mesteri hazudozó, csupa izgalmas karakter. A Ma este gyilkolunk műfaja krimi-vígjáték, egy kicsit a Tőrbe ejtve világát idézi, de a Kern–Koltai-páros jelenlétének köszönhetően benne van egy kicsit A miniszter félrelép is. Ezzel a filmmel tulajdonképpen a ma élő legnagyobb színészlegendáinkat ünnepeljük, akik korukat meghazudtoló lendülettel és energiával dolgoztak a forgatáson is. Óriási mókamesterek, ragályos az a játékkedv, az az energiaszint, amivel ők élnek – mesélte Köbli Norbert.

A kastélyban látogatásunk idején is forgatták a film egyik jelenetét. A hatalmas, polgári stílusban berendezett nappaliban a zongoránál ült a Tolnai Tivadart játszó Kern András. Kezében cigaretta, időnként belekortyolt whiskyjébe és egy dallamot pötyögött elgondolkodva a zongorán. A folyosón egy nő sziluettje jelent meg, akit Bánsági Ildikó alakít és szemmel láthatóan kizökkentette Tolnait magányából. Fazakas Péter rendező kameráján keresztül figyeltük a jelenetet. Többször kezdték újra instrukciói alapján, míg el nem készült a tökéletes változat. – Az ország legtehetségesebb és tapasztaltabb színészeivel dolgozhattunk együtt, akik már számtalan emlékezetes karaktert formáltak meg kitűnően – válaszolt Fazakas Péter arra a kérdésünkre, hogy milyen volt a közös munka a színészlegendákkal. – Mégis mindannyian izgalmas kihívásnak tekintették a Ma este gyilkolunk forgatását és gyakran korukat meghazudtoló energiával és nyitottsággal álltak hozzá a sokszor valóban megterhelő munkának. Nagyon sokat hozzátettek a Köbli Norbert által megírt remek karakterekhez. Érzékenyen reagáltak a rendezői instrukciókra és igazi jutalomjáték részesei lehettünk. Meggyőződésem, hogy ezt a nézők is fogják érezni – hangsúlyozta a rendező. – A forgatás helyszíne önmagában borzongató, egy kissé elvadult park közepén megbújó ódon vidéki kastély – jellemezte Fazakas Péter – Ezt alakította Pater Sparrow díszlettervező egy kissé elvarázsolt hangulatú színészotthonná, ahol minden tárgynak története van. Ahogy a kamerával együtt belép ide a néző, egyből azt érzi, hogy nem hétköznapi dolgok fognak történni itt. Balázs István Balázs operatőr impulzív képi megoldásokkal tette színessé a fordulatos történetet – tette hozzá. Megtudtuk tőle, hogy a forgatás befejezésével a vágó Kovács Zoltán és csapata „veszi kezelésbe” az anyagot. Kiválasztják a legjobb felvételeket, lehántják a fölösleges sallangokat, extra feszültséggel és humorral fűszerezik a jeleneteket. – Ezzel párhuzamosan Tövisházi Ambrus zeneszerző elkezdi a film zenéjét komponálni, ami majd a betétdalokkal együtt hozza létre azt a speciális hangulatot, ami a krimit, a vígjátékot és az életörömmel teli színészi alakításokat támogatja – összegezte a rendező.