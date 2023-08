Hunyadi-sorozat: jövőre felszáll a holló

Sorozat a nemzetközi piacra

A Hunyadi című filmsorozat vezető producere Robert Lantos, vagyis Lantos Róbert, a budapesti születésű, Kanadában élő filmes szakember.

Ő David Cronenberg kanadai rendező Karambol; EXistenZ – Az életjáték; valamint az Eastern Promises – Gyilkos ígéretek című filmjei producere. De akik figyelemmel kísérik a nemzetközi koprodukcióban készült magyar alkotásokat, azok jól tudják, hogy Szabó István A napfény íze, valamint Csodálatos Júlia című filmjeinek is ő volt a motorja e minőségben.

A Hunyadi további rendezői: az Oscarra jelölt Robert Dornhelm (aki – egyebek mellett – a Bécsi vér, valamint a Mária Terézia című szériákon dolgozott); Nagypál Orsi (neve a Terápia, valamint a The Outpost című sorozatok kapcsán lehet ismerős); valamint Szász Attila (ő rendezte például az Apró mesék és az Örök tél című filmeket és A berni követ című tévéfilmet).

Kádár L. Gellért mellett a következő magyar színészek tűnnek fel a fontosabb szerepekben: Rujder Vivien (Szilágyi Erzsébet szerepében), Törőcsik Franciska (aki Brankovics Marát alakítja), de játszik még a filmben többek közt Mátray László, Csémy Balázs, Medveczky Balázs és Fekete Ernő is. A török szultánt ugyanakkor török, a szerb despotát szerb színész fogja alakítani. Mindannyian az anyanyelvükön szólalnak majd meg a filmben, szavaikat feliratozzák a magyar nézőknek.

Talán ebből is kitűnik, hogy a készítők a nemzetközi filmpiacra is szánják a sorozatot, ahol a Rise of the Raven (vagyis: A holló felemelkedése) címmel fut majd. A magyar változatot a tervek szerint 2024 végén vetíti a TV2 – amely idehaza és Szlovéniában is birtokolja a jogokat –, míg Ausztriában az osztrák közszolgálati televízió, az ORF adja le.

De a készítők szeretnének valamelyik nagyobb streamingszolgáltatóval is megállapodni, hogy a sorozat epizódjai bekerüljenek a kínálatukba. Így a nézők vélhetőleg nemcsak a tévék műsorán, hanem az interneten elérhető tartalmak között is találkozhatnak majd a Hunyadival.