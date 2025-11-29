Példa és tükör

Napjainkban újra divatos dolog külön női irodalomról beszélni. Nem mintha lenne lényeges különbség a nőknek és a férfiaknak szóló szövegek között vagy éppen a női vagy férfi szerző által írt alkotások – pusztán írójuk biológiai neme miatt – önmagukban egymástól eltérők lennének. Hagyományos ízlésű – és olvasó – emberként úgy gondolom, hogy csupán jó szöveg és rossz szöveg van, s a szerző neme, illetve az alkotó által elképzelt közönség nemi megoszlása ebben a tekintetben teljesen lényegtelen. A magyar modernitás irodalmi hagyománya sok jeles női írót tart számon Kaffka Margitól Szabó Magdáig. De a női irodalom gyökerei a középkori kolostorok világába nyúlnak vissza, hiszen az első magyar női irodalmárok között találjuk azokat a középkori és koraújkori szerzetesnőket és nővéreket, akik evangéliumoskönyveket, legendákat, szentéletrajzokat stb. másoltak, olykor írtak, s akik egyéniségüket, ha egyéb módon nem is, de a főszöveg mellé jegyzett glosszákban – margóra írt rövid jegyzetekben – igyekeztek megjeleníteni, ezzel magukat alkotóként is megörökíteni.

A barokk irodalomnak sajátossága Magyarországon, hogy egyrészt történeti, társadalmi és – a szó korunkban gyakran negatív és pejoratív értelmezése ellenére is – közéleti tartalma mellett erős szubjektív vonulata is van. Az erdélyi barokk irodalom pedig szinte kizárólag emlékiratírók szövegeit jelenti. Ezek közül kiemelkedik a háromszázhuszonöt éve született Bethlen Kata önéletírása, valamint levelezése és rövidebb terjedelmű vallásos tárgyú művei. A következő rövid életrajzát Szinnyei József magyar írók életét és munkáit áttekintő lexikonjának első köteté­ben (1891) olvashatjuk. „Bethlen Kata (bethleni grófnő), gróf Bethlen Sámuel és Nagy Bora leánya, a történetíró Bethlen János unokája, született 1700. november 25-én Bonyhán; 1717. szeptember 11-én férjhez ment Haller László grófhoz, s ennek 1719-ben pestisben bekövetkezett halála után 1722-ben Teleki József grófhoz, kitől 1732-ben ismét özveggyé lett. Meghalt 1759-ben. Bod Péter tartott fölötte gyászbeszédet. Bod Péter a grófné udvarát, hol hat évet töltött papi hivatalban, jól berendezett zárdához hasonlítja; élete mások előtt példa és világos tükör volt; szent elmélkedésekben folytak napjai. Tudományt kedvelő főúrnő volt, az orvoslást és füvészetet Köleséri Sámuel, Simoni Márton és Borosnyai Mártontól tanulta s a szegényeket gyógyította. Válogatott magyar könyvtára volt, melyet a nagyenyedi kollégiumnak hagyott.”