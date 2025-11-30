Pokoli éjszaka Kijevben: 38-an meghaltak az orosz támadásban

November 29-én estére a mentőalakulatok befejezték munkájukat Kijevben. A friss hírek szerint az orosz csapásban 38-an vesztették életüket – írja az RBC.

Az orosz csapásban több mint harmincan életüket vesztették

Fotó: MAXYM MARUSENKO / NurPhoto

A portál az állami katasztrófavédelmi szolgálat közleménye alapján számolt be a hírről. Az éjszakai támadás során több tucat lakó- és civil épület sérült meg. A mentők eloltották a tüzeket és elszállították a veszélyes törmeléket.

Az állami katasztrófavédelmi szolgálat munkatársai több tucat lakost mentettek ki, pszichológiai támogatást nyújtottak az áldozatoknak és a kitelepítetteknek, és támogató központokat hoztak létre azok számára, akik elvesztették otthonukat.

Az infrastrukturális károk miatt több száz otthon maradt áram és fűtés nélkül. A mentőszolgálatok továbbra is felmérik a területet, hogy biztosítsák a lakosok biztonságát és megadják a szükséges segítséget.