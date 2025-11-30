UkrajnaOroszországKijev

Pokoli éjszaka Kijevben: 38-an meghaltak az orosz támadásban

Tovább emelkedett a péntek éjszakai támadás halálos áldozatainak a száma. Az ukrán közlés szerint az orosz csapásban már több mint 38-an vesztették életüket.

Magyar Nemzet
2025. 11. 30. 3:00
Fotó: MAXYM MARUSENKO
November 29-én estére a mentőalakulatok befejezték munkájukat Kijevben. A friss hírek szerint az orosz csapásban 38-an vesztették életüket – írja az RBC

Az orosz csapásban több mint harmincan életüket veszítették
Fotó: MAXYM MARUSENKO / NurPhoto

A portál az állami katasztrófavédelmi szolgálat közleménye alapján számolt be a hírről. Az éjszakai támadás során több tucat lakó- és civil épület sérült meg. A mentők eloltották a tüzeket és elszállították a veszélyes törmeléket.

Az állami katasztrófavédelmi szolgálat munkatársai több tucat lakost mentettek ki, pszichológiai támogatást nyújtottak az áldozatoknak és a kitelepítetteknek, és támogató központokat hoztak létre azok számára, akik elvesztették otthonukat.

Az infrastrukturális károk miatt több száz otthon maradt áram és fűtés nélkül. A mentőszolgálatok továbbra is felmérik a területet, hogy biztosítsák a lakosok biztonságát és megadják a szükséges segítséget.

Az oroszok súlyos csapást mértek az országra

Amint arról korábban írtunk, november 29-én Oroszország drónokkal és rakétákkal támadta Ukrajnát. A nagy volumenű támadás fő célpontja Kijev és a környező régió volt. A támadással párhuzamosan az orosz tüzérség is támadásokat hajtott végre az energetikai infrastruktúra ellen, ami miatt több százezer ember maradt áram nélkül. 

Az elmúlt időszakban mind az oroszok, mind pedig az ukránok fokozták az energetikai infrastruktúra elleni támadásaikat. 

Ukrajna több ízben is csapásokat hajtott végre olajfinomítók és erőművek ellen. Az ukrán hadsereg saját közlése szerint péntek éjszaka csapást mért az afipszkiji kőolaj-finomítóra, amely Dél-Oroszország egyik legnagyobb ilyen típusú létesítménye. Az orosz Kaszpi-tengeri Csővezeték Konzorcium (CPC) arról számolt be, hogy ukrán támadás érte a fekete-tengeri kikötői termináljának egyik átfejtőpontját, ezért leállt a működésük.

Helyi lakosok által a közösségi médiában közzétett fotókon és videókon nagy tüzet látni az afipszkiji olajfinomító területén.

A sorozatos támadások ellenére azonban a hírek szerint az orosz haderő továbbra is területeket nyer Pokrovszk környékén. 

Borítókép: Egy megrongálódott épület Kijevben (Fotó: AFP)

