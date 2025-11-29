Masszív orosz támadás érte Kijevet + videó

Szombat reggel helyi idő szerint fél 7 után orosz cirkálórakéták repültek Kijev felé, minden oldalról támadva a fővárost. Reggel 7 órakor felszálltak a Daggers aeroballisztikus rakéták hordozói, amelyek szintén megtámadhatják Kijevet – írta a BBC ukrán nyelvű kiadása.
A lap tájékoztatása szerint
Kijevben már egy ember meghalt és csaknem tízen megsérültek.
Kijev különböző kerületeiben számos toronyházat ért csapás – közölte Vitalij Klicsko Kijev főpolgármestere.
Kijev közelében, a Brovari és a Fasztiv kerületekből is jelentettek megrongálódott épületeket és sérülteket.
Reggel fél hétkor tucatnyi kamikaze drón támadta Kijevet, és a légierő cirkálórakéták érkezését jelentette északról. Ezek Kijev és a régió felé tartanak.
Reggel 7 óra után a légierő arról számolt be, hogy szinte minden oldalról – délről, keletről és északról – rakéták támadják a fővárost. Ezután a légierő hozzátette, hogy nyugatról is érkeznek rakéták.
Borítókép: Kijevi épület az orosz támadás után (Fotó: AFP)
