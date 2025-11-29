Masszív orosz támadás érte Kijevet + videó

Szombat reggel helyi idő szerint fél 7 után orosz cirkálórakéták repültek Kijev felé, minden oldalról támadva a fővárost. Reggel 7 órakor felszálltak a Daggers aeroballisztikus rakéták hordozói, amelyek szintén megtámadhatják Kijevet – írta a BBC ukrán nyelvű kiadása.

Kijevben több lakóházat is orosz találat ért (Fotó: AFP)

A lap tájékoztatása szerint

Kijevben már egy ember meghalt és csaknem tízen megsérültek.

Kijev különböző kerületeiben számos toronyházat ért csapás – közölte Vitalij Klicsko Kijev főpolgármestere.

Kyiv, Sofiivska Borshchahivka — russian strike hits the 'Cozy Quarter' residential complex. The entire area is on fire



It’s still very loud in the capital. The attack has been going on for over eight and a half hours.



russia is a terrorist state. Nothing else. https://t.co/IBpq34QdjA pic.twitter.com/7xnqd4B6Xs — UAVoyager🇺🇦 (@NAFOvoyager) November 29, 2025

Kijev közelében, a Brovari és a Fasztiv kerületekből is jelentettek megrongálódott épületeket és sérülteket.

Reggel fél hétkor tucatnyi kamikaze drón támadta Kijevet, és a légierő cirkálórakéták érkezését jelentette északról. Ezek Kijev és a régió felé tartanak.

Situation in Kyiv after Russian attacks. pic.twitter.com/ffUt41gA80 — Clash Report (@clashreport) November 29, 2025

Reggel 7 óra után a légierő arról számolt be, hogy szinte minden oldalról – délről, keletről és északról – rakéták támadják a fővárost. Ezután a légierő hozzátette, hogy nyugatról is érkeznek rakéták.

In the Darnytskyi district on Kyiv's left bank, a residential building caught fire after being hit by a Russian UAV. pic.twitter.com/dlBz3hu32l — Hromadske Int. (@Hromadske) November 29, 2025

Borítókép: Kijevi épület az orosz támadás után (Fotó: AFP)