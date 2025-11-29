orosz-ukrán háborúKijevdróntámadás

Masszív orosz támadás érte Kijevet + videó

Szombatra virradó éjjel Oroszország hatalmas, kombinált csapást mért Ukrajnára és Kijevre. Éjfélkor Ukrajna szinte minden régiója készültségben volt a Sahid drónok támadása miatt, amely Ukrajna nyugati régióit is elérte. A drónok egész éjjel és reggel is támadták Kijevet, hajnali egy órakor pedig Oroszország ballisztikus rakétákkal csapott le a fővárosra és Kremencsukra.

Magyar Nemzet
2025. 11. 29. 7:22
Kijevi épület az orosz támadás után Fotó: GENYA SAVILOV Forrás: AFP
Szombat reggel helyi idő szerint fél 7 után orosz cirkálórakéták repültek Kijev felé, minden oldalról támadva a fővárost. Reggel 7 órakor felszálltak a Daggers aeroballisztikus rakéták hordozói, amelyek szintén megtámadhatják Kijevet – írta a BBC ukrán nyelvű kiadása.

A local resident walks among debris in the courtyard of a damaged residential building following a drone attack in Kyiv on November 29, 2025, amid the Russian invasion in Ukraine. A Russian drone attack targeted the Ukrainian capital in the early hours of November 29, 2025, wounding seven people, authorities in Kyiv said. (Photo by Sergei GAPON / AFP) Kijev
Kijevben több lakóházat is orosz találat ért (Fotó: AFP)

A lap tájékoztatása szerint 

Kijevben már egy ember meghalt és csaknem tízen megsérültek. 

Kijev különböző kerületeiben számos toronyházat ért csapás – közölte Vitalij Klicsko Kijev főpolgármestere. 

Kijev közelében, a Brovari és a Fasztiv kerületekből is jelentettek megrongálódott épületeket és sérülteket. 

Reggel fél hétkor tucatnyi kamikaze drón támadta Kijevet, és a légierő cirkálórakéták érkezését jelentette északról. Ezek Kijev és a régió felé tartanak.

Reggel 7 óra után a légierő arról számolt be, hogy szinte minden oldalról – délről, keletről és északról – rakéták támadják a fővárost. Ezután a légierő hozzátette, hogy nyugatról is érkeznek rakéták.

Borítókép: Kijevi épület az orosz támadás után (Fotó: AFP)

