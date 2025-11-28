A maradandó hatalom

Nem volt még olyan nemzet a világtörténelemben, amely naggyá tudott volna válni kulturális hatalom nélkül. A Római Birodalmat folyamatosan „barbárok” vették körbe fennállása során, ám egészen addig, ameddig a kultúra virágzott, Róma is virágzott. Nem volt ez másként Európában sem. Párizs a második világháborút megelőzően a kulturális élet bölcsője volt, Hemingway, Fitzgerald, Gertrude Stein, Picasso egy ponton mind a francia fővárosban talált menedékre, amely virágzó és pezsgő központja volt a kulturális életnek, és amely végső soron bölcsője volt a modern művészetnek.

A második világháború azonban átrajzolta a térképet. A „belle epoque” már csak halovány emlék volt, ahogy volt Hemingway és a többiek Párizsa is. Európa romokban hevert, és habár a nácikat sikerült legyőzni, ez a kontinens realitásán nem változtatott. A Marshall-terv részeként elkezdődött Európa újjáépítése, de csupán betonból és pénzből nem lehet kultúrát építeni.

Az óceán túloldalán azonban egészen más volt a helyzet. Az Egyesült Államok a világháborút nem pusztán győztesként zárta, hanem a világ vezető hatalmaként született újjá, a kihívója pedig a Szovjetunió volt. Ez a versengés meghatározta az elkövetkezendő évtizedeket, és habár nehéz lenne olyan területet mondani, ahol a két nagyhatalom nem feszült egymásnak, van egy, amely viszonylag kevés figyelmet kapott, azonban megalapozta azt a „soft powert” amelyben Amerikának még ennyi évvel később sincs igazán kihívója.

A Szajnát és az Eiffel-tornyot felváltotta a Hudson folyó és az Empire State Building, New York pedig büszkén vette át Párizs helyét, hogy új korszakot teremtsen.

Pollock és Rothko a csúcsra tör

A kultúra talán egyik legfontosabb feladata, hogy leírja és megmutassa a körülöttünk lévő világot, hogy történeteket meséljen a létezésről. A háború után a világ tagadhatatlanul új korszakba lépett. Fúziós bombák, hiperszonikus repülőgépek, űrverseny és persze a kapitalizmus csúcsra járatva. Egy ilyen világ leírásához azonban új eszközökre volt szüksége a művészetnek, ez pedig sehol nem volt látványosabb, mint a festészet területén.

Az amerikai absztrakt expresszionizmus szinte a semmiből robbant be, napjainkban azonban nehezen találnánk olyan embert, aki ne tudná, hogy ki volt Jackson Pollock, Mark Rothko vagy éppen Willem de Kooning. Az absztrakt művészet értelmezése nem egyszerű feladat, hiszen ha az ember ránéz egy Rothko-képre vagy egy Pollock-festményre, könnyen elveszíti a támpont­jait. A szürrealizmus extremitását Pollock és társai egészen új szintre emelték, festményeikből pedig kikerültek a felismerhető formák és alakok, ami pedig maradt, az a létezés drámája és az érzés maga.