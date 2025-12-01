Rendkívüli

Meghalt Kálloy Molnár Péter

Kálloy Molnár Pétergyászszínész

Barátok, kollégák búcsúznak Kálloy Molnár Pétertől

Mély megrendüléssel fogadta a színházi és filmes szakma Kálloy Molnár Péter halálhírét. Az 55 éves korában elhunyt színművésztől többek között a Vígszínház, a József Attila Színház, a Színház- és Filmművészeti Egyetem búcsúzik közösségi oldalán, de Ákos is megható sorokkal emlékezik meg a színészről.

Magyar Nemzet
2025. 12. 01. 17:53
Fotó: MW archiv
Ahogy arról lapunk beszámolt, rövid lefolyású betegségben, 55 évesen hétfőn elhunyt Kálloy Molnár Péter színész, rendező, író, zenész. A színésztől a közösségi oldalakon búcsúznak kollégái, barátai.

A magyar színházi szakma sokoldalú, játékos kedvű és mégis letaglózóan érzékeny alkotója volt: könnyedsége és improvizatív szabadsága mögött mindig komoly mesterségbeli tudás, fegyelmezettség és végtelen kíváncsiság állt. Ritka tehetséggel volt képes ugyanazzal a természetességgel komédiát és tragédiát játszani, és a legváratlanabb vagy legnehezebb pillanatokban is élővé, személyessé, emberivé formálni egy jelenetet

– írja Facebook-posztjában a Vígszínház. A színész 1993 és 1997 között volt a teátrum tagja.

Búcsúzik Kálloy Molnár Pétertől a József Attila Színház is. 

Megrendülten búcsúzunk tőle, és köszönjük mindazt, amit a közös munkák során kaptunk tőle. Nézőink a La Mancha lovagja előadásban, Sancho szerepében láthatták őt színházunk színpadán. Emlékét örökké őrizzük

– írják.

A Színház- és Filmművészeti Egyetem is megrendüléssel értesült Kálloy Molnár Péter haláláról. „Egyetemünk egykori hallgatója és későbbi oktatója haláláról. Őszinte részvétünket fejezzük ki családjának, hozzátartozóinak és mindazoknak, akik osztoznak a gyászban” – írják posztjukban.

Pokorny Lia színésznő évekig volt partnere a Beugró című szituációs színházi játékokon alapuló szórakoztató televíziós műsorban Kálloy Molnár Péternek. Ő is búcsúzik tőle Facebook-posztjában.

Ákos, mint írja, tizenhárom évvel ezelőtt dolgozott együtt a színésszel az Előkelő idegen című videóklipjén.

A barátom volt. Nagyon sajnálom őt. Nem szeretnék több gyászverset írni, ahogy Bubik István vagy Kaszás Attila barátom korai halálakor. Színészeink, küzdelmes sorsú alkotó embereink elképesztő túlterhelésben élnek... Jó volna jobban szeretni egymást

– írja a dalszerző-előadóművész.

 

