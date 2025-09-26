Rendkívüli

Orbán Viktor telefonhívása hatott Trumpra, nincs nyomás Magyarországon az orosz olaj miatt

Keir StarmerMunkáspártnagy brittaniamigrációs válságmigránsáradat

Brit kármentés migráció ügyben

Keir Starmer nyilvánosan elismerte, hogy „a baloldal egyes tagjai hibáztak” a bevándorlás kérdésében, mondván, hogy pártjának „a probléma minden aspektusával” foglalkoznia kell. A brit kormányfő várhatóan ma jelenti be az Egyesült Királyság egészére kiterjedő kötelező digitális személyazonosító rendszer bevezetésének részleteit.

Munkatársunktól
Forrás: BBC2025. 09. 26. 8:39
Folyamatos az illegális migránsok beáramlása Nagy Britanniába Forrás: AFP
A Telegraphban írt cikkében a miniszterelnök azt mondta, hogy a Munkáspárt kénytelen szembeszállni a „jobboldal felemelkedésével”.

Migránsok ügyében Keir Starmer nyilvánosan elismerte, hogy „a baloldal egyes tagjai hibáztak”
Migránsok ügyében Keir Starmer nyilvánosan elismerte, hogy „a baloldal egyes tagjai hibáztak”  (Fotó: AFP)

Starmer várhatóan pénteken jelenti be az Egyesült Királyság egészére kiterjedő kötelező digitális személyazonosító rendszer terveit, a Munkáspárt illegális bevándorlás elleni küzdelmének részeként. Kormányára nyomás nehezedik a probléma megoldása érdekében, mivel a Munkáspárt hatalomra kerülése óta több mint ötvenezer migráns érkezett kis hajókon.

„Kétségtelen, hogy évekig a baloldali pártok, beleértve az enyémet is, elzárkóztak az emberek illegális bevándorlással kapcsolatos aggodalmai elől” 

– írta a Telegraphban. Úgy fogalmazott:

Túl könnyű volt az embereknek belépni az országba, az árnyékgazdaságban dolgozni és illegálisan maradni.

Sir Keir Starmer hozzátette, a kormánynak „érvelnie és győznie kell a hazafias nemzeti megújulás mellett, a tartós brit értékek alapján”. A brit menekültszállók előtt nyáron lezajlott tüntetéshullámra reagálva a miniszterelnök azt mondta, hogy pártja elutasítja a megosztani akarók gyors megoldásait, és ehelyett a helyi közösségek hatalmának visszaállítására összpontosít. A brit kormány csütörtökön ötmilliárd fontos finanszírozási emelést jelentett be 339 „elhanyagolt” közösség számára, a konkrét kiadásokat pedig azok fogják meghatározni, akik a legjobban ismerik közösségeiket.

A brit partokhoz továbbra is érkeznek a menekültek
A brit partokhoz továbbra is érkeznek a menekültek (Fotó: AFP)

Keir Starmer várhatóan pénteki beszédében megvédi pártja bevándorlással kapcsolatos megközelítését, részletesen ismertetve az új digitális személyazonosító rendszert, az illegális bevándorlás kezelésének kudarcát a korábbi konzervatív kormányra hárítva. 

A Munkáspárt éves pártkonferenciája ezen a hétvégén kezdődik Liverpoolban. A liberális demokraták, akik központi szerepet játszottak az előző Munkáspárt-kormány személyi igazolványainak blokkolásában, kijelentették, hogy nem tudják támogatni a kötelező rendszert. 

Amint arról lapunkban beszámoltunk, a La Manche csatorna vizein továbbra is hömpölyögnek a kis hajók, tele illegális bevándorlókkal, miközben a Keir Starmer vezette kormány tehetetlenül szemléli a helyzetet. Az elmúlt évek ellenőrizetlen bevándorlása miatt elszabadultak az indulatok a szigeteken: tüntetések, zavargások voltak, és egyre hangosabb kiáltványok hangzottak el a határvédelem összeomlásáról. 

Idén nyáron az Egyesült Királyság és Franciaország megállapodott egy egyéves „egy be, egy ki” kísérleti programban, amely a kormány kishajós átkelések megakadályozására irányuló stratégiájának része. 

Az Egyesült Királyság és Franciaország megállapodott egy egyéves „egy be, egy ki” kísérleti programban
Az Egyesült Királyság és Franciaország megállapodott egy egyéves „egy be, egy ki” kísérleti programban (Fotó: AFP)

A megállapodás értelmében az Egyesült Királyság azonnal őrizetbe veheti bárkit, aki átkel a La Manche csatornán, és két héten belül megállapodhat a francia hatóságokkal az illető visszaküldéséről. Minden egyes migránsért, akit az Egyesült Királyság visszaküld Franciaországba, egy másik migráns érkezik vissza, akinek erős érvei vannak a menedékjog iránti kérelmére az Egyesült Királyságban.

Borítókép: Folyamatos az illegális migránsok beáramlása az Egyesült Királyságba (Fotó: AFP) 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

