Brit kármentés migráció ügyben

A Telegraphban írt cikkében a miniszterelnök azt mondta, hogy a Munkáspárt kénytelen szembeszállni a „jobboldal felemelkedésével”.

Migránsok ügyében Keir Starmer nyilvánosan elismerte, hogy „a baloldal egyes tagjai hibáztak” (Fotó: AFP)

Starmer várhatóan pénteken jelenti be az Egyesült Királyság egészére kiterjedő kötelező digitális személyazonosító rendszer terveit, a Munkáspárt illegális bevándorlás elleni küzdelmének részeként. Kormányára nyomás nehezedik a probléma megoldása érdekében, mivel a Munkáspárt hatalomra kerülése óta több mint ötvenezer migráns érkezett kis hajókon.

„Kétségtelen, hogy évekig a baloldali pártok, beleértve az enyémet is, elzárkóztak az emberek illegális bevándorlással kapcsolatos aggodalmai elől”

– írta a Telegraphban. Úgy fogalmazott:

Túl könnyű volt az embereknek belépni az országba, az árnyékgazdaságban dolgozni és illegálisan maradni.

Sir Keir Starmer hozzátette, a kormánynak „érvelnie és győznie kell a hazafias nemzeti megújulás mellett, a tartós brit értékek alapján”. A brit menekültszállók előtt nyáron lezajlott tüntetéshullámra reagálva a miniszterelnök azt mondta, hogy pártja elutasítja a megosztani akarók gyors megoldásait, és ehelyett a helyi közösségek hatalmának visszaállítására összpontosít. A brit kormány csütörtökön ötmilliárd fontos finanszírozási emelést jelentett be 339 „elhanyagolt” közösség számára, a konkrét kiadásokat pedig azok fogják meghatározni, akik a legjobban ismerik közösségeiket.

A brit partokhoz továbbra is érkeznek a menekültek (Fotó: AFP)

Keir Starmer várhatóan pénteki beszédében megvédi pártja bevándorlással kapcsolatos megközelítését, részletesen ismertetve az új digitális személyazonosító rendszert, az illegális bevándorlás kezelésének kudarcát a korábbi konzervatív kormányra hárítva.

A Munkáspárt éves pártkonferenciája ezen a hétvégén kezdődik Liverpoolban. A liberális demokraták, akik központi szerepet játszottak az előző Munkáspárt-kormány személyi igazolványainak blokkolásában, kijelentették, hogy nem tudják támogatni a kötelező rendszert.

Amint arról lapunkban beszámoltunk, a La Manche csatorna vizein továbbra is hömpölyögnek a kis hajók, tele illegális bevándorlókkal, miközben a Keir Starmer vezette kormány tehetetlenül szemléli a helyzetet. Az elmúlt évek ellenőrizetlen bevándorlása miatt elszabadultak az indulatok a szigeteken: tüntetések, zavargások voltak, és egyre hangosabb kiáltványok hangzottak el a határvédelem összeomlásáról.