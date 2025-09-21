migránsválságbrit miniszterelnökAngliaMunkáspártStarmerigazolványEgyesült Királyág

Furcsa módszerrel próbálja kezelni a migránsválságot a brit kormányfő

Keir Starmer a Munkáspárt idei konferenciáján tervezi bemutatni az Egyesült Királyságban bevezetésre kerülő digitális személyi igazolványokat. A brit kormány ezzel a lépéssel kívánja kezelni a migránsválságot. Sokan kritizálták az elképzelést.

2025. 09. 21. 8:35
Furcsa módszerrel próbálja kezelni a migránsválságot a brit kormányfő Forrás: AFP
A brit miniszterelnök az elmúlt hetekben vizsgálta a digitális személyazonosítók bevezetésének lehetőségét, és habár a részletek még kidolgozás alatt állnak, Starmer a bejelentést várhatóan a szeptember 28-án kezdődő éves Munkáspárt-találkozón teszi meg. A javaslattal a kormány a migránsválságot próbálja kezelni.

Fotó: AFP

Digitális személyi igazolványokkal migránsválság ellen?

A Daily Mail cikke alapján az Origo azt írta, hogy Starmer elkötelezetten halad a terv kidolgozásával, miközben a Munkáspárt kormánya hatalmas nyomás alatt van a migránsok rekordszámú érkezésének visszaszorítása és a menedékkérők elszállásolása miatt.

A digitális személyi igazolvány minden Nagy-Britanniában jogszerűen tartózkodó személy számára elérhető lenne, legyen szó állampolgárról vagy legális bevándorlóról. 

Az igazolvány foglalkoztatási és bérleti ügyintézésre is használható lenne, bár a kormány jelenleg felülvizsgálja a részleteket. A miniszterelnök korábban kijelentette, hogy a digitális személyi igazolványok „kulcsfontosságúak lehetnek” abban, hogy az ország kevésbé vonzóvá váljon az illegális bevándorlók számára.

Az új rendszer az átlagemberek hétköznapjait nehezítené

Ugyanakkor a kritikusok figyelmeztetnek, hogy az intézkedés az átlagemberek hétköznapjait nehezítené. Rebecca Vincent, a Big Brother Watch szervezet képviselője szerint a kormány látszólagos intézkedése egyfajta disztópikus jövőt vetít előre.

A kötelező digitális azonosítás nem fogja megakadályozni a kis hajókkal történő átkeléseket, viszont jelentős terhet ró a törvénytisztelő lakosságra

– tette hozzá.

Gracie Bradley, a Liberty képviselője szerint az új rendszer „valószínűleg tolakodóbb, bizonytalanabb és diszkriminatívabb” lesz, mint a Munkáspárt 2006-os, sikertelen személyiigazolvány-bevezetési terve, amelyet Tony Blair kormánya indított, és amelyet 2010-ben a koalíciós kormány eltörölt.

Robert Jenrick, a konzervatívok szóvivője is kritizálta a javaslatot, kiemelve, hogy a legtöbb munkáltató, aki illegálisan alkalmaz embereket, ezt tudatosan teszi, így az új ellenőrzések nem csökkentenék az illegális migrációt.

A kormány szóvivője hangsúlyozta, hogy Nagy-Britannia elkötelezett a technológia széles körű alkalmazása mellett, hogy megkönnyítse az emberek hozzáférését a szolgáltatásokhoz. 

Borítókép: Furcsa módszerrel próbálja kezelni a migránsválságot a brit kormányfő (Fotó: AFP)

