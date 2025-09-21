Furcsa módszerrel próbálja kezelni a migránsválságot a brit kormányfő

A brit miniszterelnök az elmúlt hetekben vizsgálta a digitális személyazonosítók bevezetésének lehetőségét, és habár a részletek még kidolgozás alatt állnak, Starmer a bejelentést várhatóan a szeptember 28-án kezdődő éves Munkáspárt-találkozón teszi meg. A javaslattal a kormány a migránsválságot próbálja kezelni.

A brit kormány ezzel a lépéssel kívánja kezelni a migránsválságot. Fotó: AFP

Digitális személyi igazolványokkal migránsválság ellen?

A Daily Mail cikke alapján az Origo azt írta, hogy Starmer elkötelezetten halad a terv kidolgozásával, miközben a Munkáspárt kormánya hatalmas nyomás alatt van a migránsok rekordszámú érkezésének visszaszorítása és a menedékkérők elszállásolása miatt.