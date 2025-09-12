Rendkívüli

FBI: Saját családtagja adta fel Charlie Kirk gyilkosát

vendégmunkásszankciókAngliamigrációvállalatvízum

Közel kétezer brit vállalatot tiltottak el vendégmunkások foglalkoztatásától

Közel kétezer brit vállalatot tiltottak el külföldi munkavállalók alkalmazásától, mert nem fizették ki dolgozóikat, megkerülték a bevándorlási szabályokat, illetve más visszaéléseket követtek el. A tilalmakat a brit kormány bevándorlási rendszerrel való visszaélések elleni fellépésének részeként vezették be, és azokra a vállalatokra vonatkoznak, amelyek a munkavállaláshoz kiadott vízumokat visszaélésekre használták fel, hogy kizsákmányolják a migráns munkavállalókat.

Magyar Nemzet
2025. 09. 12. 17:50
Közel kétezer brit vállalatot tiltottak el vendégmunkások foglalkoztatásától Fotó: JAKUB PORZYCKI Forrás: NurPhoto
2024 júliusa és 2025 júniusa között 1948 engedélyt vontak vissza, ami több mint kétszerese az előző évben visszavont 937 engedélynek. A brit vállalatoknak szigorú következményekkel kell szembenézniük.

Közel kétezer brit vállalatot tiltottak el külföldi munkavállalók alkalmazásától, mert nem fizették ki dolgozóikat,
Közel kétezer brit vállalatot tiltottak el külföldi munkavállalók alkalmazásától, mert nem fizették ki dolgozóikat
(Fotó: MARTIN BARRAUD/CAIA IMAGE/SCIENC / NEW)

A brit vállalatok visszaélései

Mike Tapp, a migrációért és állampolgárságért felelős miniszter így nyilatkozott: „Azok, akik visszaélnek bevándorlási rendszerünkkel, a lehető legszigorúbb következményekkel kell szembenézzenek. Nem habozunk megtiltani azoknak a vállalatoknak, hogy külföldi munkavállalókat alkalmazzanak, ha ez a brit munkavállalók alulfizetésére és a kiszolgáltatott munkavállalók kizsákmányolására irányul. Üzenetem a gátlástalan munkaadóknak egyértelmű: ezeket a szégyenletes gyakorlatokat nem fogjuk tolerálni.”

A kormány közleménye szerint a visszavont engedéllyel rendelkező munkaadók közül sokan alulfizették a migráns dolgozókat, akiknek tartózkodási engedélye a munkaadóktól függött. A visszaélések leggyakoribb területei a felnőttkori szociális ellátás, a vendéglátás, a kiskereskedelem és az építőipar voltak. A szigorítások bevezetése előtt 2021–22-ben mindössze 261, 2022–23-ban pedig 247 engedélyt vontak vissza. 

A mostani intézkedések a migráció csökkentését és a határellenőrzés megerősítését szolgálják, és részei a szélesebb körű erőfeszítéseknek. Ez magában foglalja a szabályokat be nem tartó munkaadók elleni szankciók kiterjesztését, például pénzügyi büntetéseket, üzletbezárási parancsokat, valamint esetleges büntetőeljárásokat.

A kormány és a bűnüldöző szervek közötti hatékonyabb adatmegosztás szintén hozzájárult az engedélyek visszavonásának növekedéséhez. Az új megközelítés, amely korábban nagymértékben támaszkodott a fizikai ellenőrző látogatásokra, hatékonyabb végrehajtást eredményezett – erről a NewsShopper számolt be részletesen.

Emellett nőtt azoknak a személyeknek a száma is, akiket kiutasítottak az Egyesült Királyságból: 35 ezer embert utasítottak ki, ami 13 százalékkal több, mint az előző 12 hónapban. 

A Nemzeti Bűnüldöző Hivatal szervezett bűnözői csoportok elleni tevékenysége is a legmagasabb szinten van. A kormány a munkáltatói szankciók és a kiutasítások számának növekedését az illegális migráció visszaszorítására és a bűnözői hálózatok felszámolására irányuló folyamatos erőfeszítésekkel hozza összefüggésbe.

Borítókép: Közel kétezer brit vállalatot tiltottak el vendégmunkások foglalkoztatásától - Illusztráció (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

