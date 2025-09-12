Közel kétezer brit vállalatot tiltottak el vendégmunkások foglalkoztatásától

2024 júliusa és 2025 júniusa között 1948 engedélyt vontak vissza, ami több mint kétszerese az előző évben visszavont 937 engedélynek. A brit vállalatoknak szigorú következményekkel kell szembenézniük.

Közel kétezer brit vállalatot tiltottak el külföldi munkavállalók alkalmazásától, mert nem fizették ki dolgozóikat

A brit vállalatok visszaélései

Mike Tapp, a migrációért és állampolgárságért felelős miniszter így nyilatkozott: „Azok, akik visszaélnek bevándorlási rendszerünkkel, a lehető legszigorúbb következményekkel kell szembenézzenek. Nem habozunk megtiltani azoknak a vállalatoknak, hogy külföldi munkavállalókat alkalmazzanak, ha ez a brit munkavállalók alulfizetésére és a kiszolgáltatott munkavállalók kizsákmányolására irányul. Üzenetem a gátlástalan munkaadóknak egyértelmű: ezeket a szégyenletes gyakorlatokat nem fogjuk tolerálni.”

A kormány közleménye szerint a visszavont engedéllyel rendelkező munkaadók közül sokan alulfizették a migráns dolgozókat, akiknek tartózkodási engedélye a munkaadóktól függött. A visszaélések leggyakoribb területei a felnőttkori szociális ellátás, a vendéglátás, a kiskereskedelem és az építőipar voltak. A szigorítások bevezetése előtt 2021–22-ben mindössze 261, 2022–23-ban pedig 247 engedélyt vontak vissza.