Farage megfenyegetéséért ítéltek el egy migránst

Vegyes érzésekkel fogadta Reform UK párt vezetője, hogy az afgán migráns, aki halálosan megfenyegette őt, ötéves börtönbüntetést kapott. Nigel Farage szerint az elkövetőnek el kellene hagynia az országot.

2025. 10. 14. 21:31
Nigel Farage Fotó: Anadolu via AFP
Ötéves börtönbüntetésre ítélte a brit bíróság azt a 26 éves afgán migránst, aki tavaly októberben halálosan megfenyegette Nigel Farage-t, a Reform UK párt vezetőjét – írja a The Telegraph brit napilap. Fayaz Khan egy TikTok-videóban név szerint említette Farage-t, kezével lövéseket imitált, és az arcára tetovált gépfegyverre mutatott.

A Farage elleni fenyegetésért elítélt migráns is egyike a csónakokon érkező illegális migránsok ezreinek
A Farage elleni fenyegetésért elítélt migráns is egyike a csónakokon érkező illegális migránsok ezreinek (Fotó: Anadolu via AFP)

A Southwark-i Koronabíróság bűnösnek találta Khant emberöléssel fenyegetés vádjában, valamint illegális határátlépésben is. Az afgán férfi korábban már beismerte, hogy illegálisan lépett be Nagy-Britanniába. Az afgán állampolgárt öt év börtönbüntetésre ítélték Farage életének fenyegetése miatt, valamint nyolc hónapos büntetésre a bevándorlási szabályok megsértése miatt, amely egyidejűleg töltendő le.

Nem vagyok bűnös, rendbe akarom hozni az életemet. Vissza akarok menni Afganisztánba. Vissza akarok menni az országomba, hogy lássam a családomat. Nem azért vagyok itt, mert meg akarom ölni őt. Van egy fiam. Tönkre akarod tenni az életemet, mert miniszterelnök akarsz lenni, börtönbe akarsz zárni? Tönkreteszed az életemet

– reagált a bíróság döntésére Khan, aki fogadkozott, hogy 18 hónap múlva szabad lesz.

Farage a bíróság előtt nyilatkozva elmondta, hogy vegyes érzései vannak az ítélettel kapcsolatban.

Jól tettük, hogy bíróság elé vittük az ügyet, elégedett vagyok az ítélettel. Örülök a győzelemnek, de ismétlem, 18 hónap múlva ez az erőszakos bűnöző szabadon járhat majd az utcáinkon

– mondta a politikus.

A bírósági tárgyaláson kiderült, hogy Khan hamis nevet és születési dátumot adott meg a hatóságoknak. A vádhatóság szerint a férfi korábban Svédországban élt, ahol 12 alkalommal összesen 17 bűncselekményért ítélték el, köztük köztisztviselő fenyegetése, nyilvános késviselés és testi sértés szerepelt.

Az ügyészség szerint tavaly november 20-án egy svéd fellebbviteli bíróság hat hónapos börtönbüntetést szabott ki közterületen kés viselése miatt, amelyet Khan az Egyesült Királyságba érkezésekor még nem töltött le.

A TikTok-videóban Khan azt mondta, „le fogja lőni” Farage-t, amikor eléri Nagy-Britanniát. A védelem szerint Khan rappernek képzeli magát, és a videó „rövid, láthatóan vágatlan, talán rögtönzött válasz volt Farage kritikájára”. Az afgán férfi a bíróságon bocsánatot kért a politikustól.

A megválasztott politikusoknak képesnek kell lenniük arra, hogy félelem és bántalmazás nélkül végezhessék munkájukat. Biztosítani fogjuk, hogy azok, akik megfélemlítik őket, szembesüljenek a törvény teljes szigorával

– hangsúlyozta akirályi ügyészség részéről Nicholas Coates.

Borítókép: Nigel Farage (Fotó: Anadolu via AFP)

