Farage megfenyegetéséért ítéltek el egy migránst

Ötéves börtönbüntetésre ítélte a brit bíróság azt a 26 éves afgán migránst, aki tavaly októberben halálosan megfenyegette Nigel Farage-t, a Reform UK párt vezetőjét – írja a The Telegraph brit napilap. Fayaz Khan egy TikTok-videóban név szerint említette Farage-t, kezével lövéseket imitált, és az arcára tetovált gépfegyverre mutatott.

A Farage elleni fenyegetésért elítélt migráns is egyike a csónakokon érkező illegális migránsok ezreinek (Fotó: Anadolu via AFP)

A Southwark-i Koronabíróság bűnösnek találta Khant emberöléssel fenyegetés vádjában, valamint illegális határátlépésben is. Az afgán férfi korábban már beismerte, hogy illegálisan lépett be Nagy-Britanniába. Az afgán állampolgárt öt év börtönbüntetésre ítélték Farage életének fenyegetése miatt, valamint nyolc hónapos büntetésre a bevándorlási szabályok megsértése miatt, amely egyidejűleg töltendő le.

Nem vagyok bűnös, rendbe akarom hozni az életemet. Vissza akarok menni Afganisztánba. Vissza akarok menni az országomba, hogy lássam a családomat. Nem azért vagyok itt, mert meg akarom ölni őt. Van egy fiam. Tönkre akarod tenni az életemet, mert miniszterelnök akarsz lenni, börtönbe akarsz zárni? Tönkreteszed az életemet

– reagált a bíróság döntésére Khan, aki fogadkozott, hogy 18 hónap múlva szabad lesz.

Farage a bíróság előtt nyilatkozva elmondta, hogy vegyes érzései vannak az ítélettel kapcsolatban.

Jól tettük, hogy bíróság elé vittük az ügyet, elégedett vagyok az ítélettel. Örülök a győzelemnek, de ismétlem, 18 hónap múlva ez az erőszakos bűnöző szabadon járhat majd az utcáinkon

– mondta a politikus.

A bírósági tárgyaláson kiderült, hogy Khan hamis nevet és születési dátumot adott meg a hatóságoknak. A vádhatóság szerint a férfi korábban Svédországban élt, ahol 12 alkalommal összesen 17 bűncselekményért ítélték el, köztük köztisztviselő fenyegetése, nyilvános késviselés és testi sértés szerepelt.

Az ügyészség szerint tavaly november 20-án egy svéd fellebbviteli bíróság hat hónapos börtönbüntetést szabott ki közterületen kés viselése miatt, amelyet Khan az Egyesült Királyságba érkezésekor még nem töltött le.

A TikTok-videóban Khan azt mondta, „le fogja lőni” Farage-t, amikor eléri Nagy-Britanniát. A védelem szerint Khan rappernek képzeli magát, és a videó „rövid, láthatóan vágatlan, talán rögtönzött válasz volt Farage kritikájára”. Az afgán férfi a bíróságon bocsánatot kért a politikustól.

A megválasztott politikusoknak képesnek kell lenniük arra, hogy félelem és bántalmazás nélkül végezhessék munkájukat. Biztosítani fogjuk, hogy azok, akik megfélemlítik őket, szembesüljenek a törvény teljes szigorával

– hangsúlyozta akirályi ügyészség részéről Nicholas Coates.

Borítókép: Nigel Farage (Fotó: Anadolu via AFP)