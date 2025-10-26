Starmerbrit parlamentNigel Faragebotrány

Ilyen még nem volt! Élő adásban vezették ki a brit miniszterelnököt a parlamentből, Farage beszéde után elszabadultak az indulatok + videó

A modern brit történelemben először fordult elő, hogy egy hivatalban lévő miniszterelnököt élő adásban, fizikai kísérettel távolítottak el a parlamentből. A botrány akkor robbant ki, amikor Nigel Farage higgadtan, egy iratköteggel a kezében felszólalt, és a kormány bevándorláspolitikai kudarcait kezdte sorolni: 45 ezer illegális átkelés, törölt deportációs járatok, milliárdok elherdálva szállodákra és titkos brüsszeli megállapodásokra.

Magyar Nemzet
2025. 10. 26. 21:32
Keir Starmer brit miniszterelnök Fotó: STEFAN ROUSSEAU Forrás: POOL
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Farage beszéde „kalapácsütésként” érte a kormányfőt – a miniszterelnök pedig elvesztette a türelmét. Keir Starmer felugrott, remegő ujjal, elvörösödött arccal üvöltött át a teremben: „Hogy merészeled!” – kiabálta, fittyet hányva a házelnök rendreutasítására.

Keir Starmer brit miniszterelnök
Keir Starmer brit miniszterelnök Fotó: RASID NECATI ASLIM/ANADOLU

Ekkor következett a politikai „atombomba”: Lindsay Hoyle házelnök a szinte soha nem alkalmazott 43-as házszabályra hivatkozva elrendelte a miniszterelnök eltávolítását. A biztonságiak kísérték ki a brit kormányfőt saját parlamentjéből – a jelenetet a televízió egyenes adásban közvetítette.

@cablenews.network Reform UK Party Nigel Farage SLAMS Labour Keir Starmer LIVE — is this the downfall for Labour Party? #MP #Speaker #ReformUK #KemiBadenoch #ParliamentDebat ♬ original sound - CN News

Borítókép: Keir Starmer brit miniszterelnök (Fotó: Stefan Rousseau)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekEurópa

A beszédekről

Bayer Zsolt avatarja

Ejtsünk akkor néhány szót a beszédekről – s leginkább a Magyar Péter-i beszédről.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu