Ilyen még nem volt! Élő adásban vezették ki a brit miniszterelnököt a parlamentből, Farage beszéde után elszabadultak az indulatok + videó

Farage beszéde „kalapácsütésként” érte a kormányfőt – a miniszterelnök pedig elvesztette a türelmét. Keir Starmer felugrott, remegő ujjal, elvörösödött arccal üvöltött át a teremben: „Hogy merészeled!” – kiabálta, fittyet hányva a házelnök rendreutasítására.

Keir Starmer brit miniszterelnök Fotó: RASID NECATI ASLIM/ANADOLU

Ekkor következett a politikai „atombomba”: Lindsay Hoyle házelnök a szinte soha nem alkalmazott 43-as házszabályra hivatkozva elrendelte a miniszterelnök eltávolítását. A biztonságiak kísérték ki a brit kormányfőt saját parlamentjéből – a jelenetet a televízió egyenes adásban közvetítette.