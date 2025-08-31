miniszterelnökFideszLázár JánosOrbán ViktorTranzit Fesztivál

Lázár János: A Fidesz-kormányban Orbán Viktor helye fix! + videó

A Tranzit fesztiválon Lázár Jánostól megkérdezték, mit gondol azokról a találgatásokról, hogy a jövőben átvenné a miniszterelnök-jelölti pozíciót.

Magyar Nemzet
2025. 08. 31. 17:48
Lázár János a Tranziton (Forrás: Facebook)
Az építési és közlekedési miniszter a felvetésre így reagált: 

Melyik pártban? Az a helyzet, hogy akármilyen ambícióim is fűtenek, de a Fideszben foglalt ez a pozíció. Most nézem, hogy az ellenzék egyre rosszabbul áll, tehát ott esetleg felmerülhetnek ilyen kérdések, de nincs ilyen tervem, nagyon jól érzem itt magam. Nincs ilyen ambícióm, nincs ilyen tervem, a Fideszben pedig foglalt a szék

– hangsúlyozta Lázár János. 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

