Lázár János: A Fidesz-kormányban Orbán Viktor helye fix! + videó

A Tranzit fesztiválon Lázár Jánostól megkérdezték, hogy mi a véleménye arról és mit gondol azokról a találgatásokról, hogy a későbbiekben, a jövőben átvenné a miniszterelnök-jelölti pozíciót.

Lázár János a Tranzit fesztiválon (Forrás: Facebook)

Az építési és közlekedési miniszter a felvetésre így reagált:

Melyik pártban? Az a helyzet, hogy akármilyen ambícióim is fűtenek, de a Fideszben foglalt ez a pozíció. Most nézem, hogy az ellenzék egyre rosszabbul áll, tehát ott esetleg felmerülhetnek ilyen kérdések, de nincs ilyen tervem, nagyon jól érzem itt magam. Nincs ilyen ambícióm, nincs ilyen tervem, a Fideszben pedig foglalt a szék

– hangsúlyozta Lázár János.