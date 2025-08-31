Lázár János: Magyarországot nem lehet a háború irányába vinni + videó

– Magyarországnak észnél kell lennie. Tehát az egészen biztos, hogy Magyarországot nem lehet a háború irányába vinni, attól távol kell maradni minden formában – mondta közösségi oldalára feltöltött videójában Lázár János.

Lázár János a Tranzit fesztiválon (Forrás: Facebook)

Az építési és közlekedési miniszter hozzátette, hogy Magyarországnak a béke az érdeke, és az a gazdaságpolitika, amely nem mond le az olcsó orosz energiáról.

– És ez éket ver a nyugat-európaiak és közénk. Nem azért ver éket, mert mi mindenáron konfrontálódni akarunk, és nem azért ver éket mert mi az oroszoknak vagyunk az ügynökei, vagy a kínai politikát akarjuk idehozni Magyarországra.

Azért ver éket, mert ellentétesek az érdekeink

– fogalmazott.

Lázár János beszélt arról is, hogy Magyarország nem fog Ukrajna német–francia megszállásában semmilyen formában részt venni.

– Széttett kézzel kellene néznünk, hogy átrendezik a hatalmi struktúrát Európában, hogy Magyarország érdekérvényesítési esélyei, és az a törekvésünk, hogy a Kárpátoktól mi legyünk a legerősebb állam Közép-Európában, abszolút veszélybe kerül. Úgyhogy én annak a képviselője vagyok, hogy mindenképpen változás lesz 2026-ban, a politikában az egész világon, Magyarországon is. Ez a változás itt van, az a kérdés, hogyan reagálja le az ország.

Lesz-e egy kommunista-liberális fordulat egy káoszkövetkezménnyel, vagy folytatódik és erősödik egy konzervatív fordulat,

ami a rend irányába mutat, és egy normális ország lesz – mondta Lázár János.