Kiderült, hogy ki lett a Momentum új elnöke

A párt közleménye idézi Rózsa Andrást, aki azt mondta, a Momentum már 8 éve dolgozik azon, hogy „az országot romba döntő Fidesz eltűnjön a hatalomból”, és ezért fognak küzdeni a következő hat hónapban is.

Rózsa András lett a Momentum új elnöke (Forrás: Facebook)

Hozzátette, hogy az első lépést még júniusban megtették:

kimondták, hogy a Momentum nem indul a 2026-os választásokon, hogy ne osszák meg az ellenzéki szavazatokat.

A balliberális törpepárt új elnöke kiemelte ugyanakkor, hogy nem fognak hátradőlni: minden erejüket a kormányváltás érdekében fogják mozgósítani.

„Először is felhangosítjuk a Fidesz bűneit és baklövéseit, hogy minden még hezitáló magyar megértse: ettől a rendszertől már semmi jót nem remélhet. Plakátkampányainkon a billegő körzetekbe juttatjuk el a kormányváltás üzenetét, miközben politikusaink és aktivistáink a legfideszesebb településeket járják be. Olyan helyekre fogunk eljutni, ahol 16 éve nem járt ellenzéki párt, de szavazataik sorsdöntőek lehetnek jövő áprilisban” – összegezte Rózsa András.

Borítókép: Rózsa András (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)