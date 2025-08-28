Lázár János: Vessünk gátat a Tisza-adónak!

„A Tisza-adó az árvíz, amely elmoshatja az elmúlt évek megtakarításait, gyarapodását” – áll az építési és közlekedési miniszter, országgyűlési képviselő Facebook-bejegyzésében. Lázár János azt írta, megdöbbentő felvétel terjed a Tisza Párt adóterveiről, és a felvétel valódi, nem mesterséges intelligencia segítségével készítették. A miniszter szerint Etyek az új Őszöd és idézi a felvételt, amelyen Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke, Magyar Péter jobbkeze egy etyeki fórumon arról beszélt: választást kell nyerni, és utána mindent lehet.

A miniszter azt írta:

mindent lehet – a konkrét tervek szerint például megemelni az adókat, amiről most persze nem szabad beszélni, hiszen melyik magyar ember akarna olyan pártra szavazni, amelyik pénzt vesz el tőle és a családjától? Áprilisig tagadni, májustól megcsinálni, ez a Tisza Párt hozzáállása a választókhoz és a választásokhoz

– jegyezte meg.