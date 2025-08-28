Tisza-adóLázár JánosTisza PártMagyar Péter

Lázár János: Vessünk gátat a Tisza-adónak!

A Tisza-adó az árvíz, amely elmoshatja az elmúlt évek megtakarításait, gyarapodását – hangsúlyozta az építési és közlekedési miniszter.

Magyar Nemzet
2025. 08. 28. 19:14
LÁZÁR JÁNOS Fotó: MTI/Kovács Attila
„A Tisza-adó az árvíz, amely elmoshatja az elmúlt évek megtakarításait, gyarapodását” – áll az építési és közlekedési miniszter, országgyűlési képviselő Facebook-bejegyzésében. Lázár János azt írta, megdöbbentő felvétel terjed a Tisza Párt adóterveiről, és a felvétel valódi, nem mesterséges intelligencia segítségével készítették. A miniszter szerint Etyek az új Őszöd és idézi a felvételt, amelyen Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke, Magyar Péter jobbkeze egy etyeki fórumon arról beszélt: választást kell nyerni, és utána mindent lehet.

A miniszter azt írta: 

mindent lehet – a konkrét tervek szerint például megemelni az adókat, amiről most persze nem szabad beszélni, hiszen melyik magyar ember akarna olyan pártra szavazni, amelyik pénzt vesz el tőle és a családjától? Áprilisig tagadni, májustól megcsinálni, ez a Tisza Párt hozzáállása a választókhoz és a választásokhoz

 – jegyezte meg.

A miniszter szerint egy megoldás van az ellen, hogy megáradjanak az adók. Áprilisban nem rájuk kell szavazni, hanem arra a pártra, amelyik kormányon nem emeli, hanem csökkenti az adókat. Az édesanyákét például nullára, életük végéig – írta.

Lázár János szerint a Tisza-adó az árvíz, amelyik elmoshatja az elmúlt évek megtakarításait, gyarapodását, egy újabb Orbán-kormány pedig a gát, amelyik megvédi a magyar családokat. Vessünk gátat a Tisza-adónak!

– írta a miniszter.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

