Nagy bajban vannak Magyar Péterék, miután lebuktak a Tisza-adó tervével. Ismert, a Tisza Párt többkulcsos szja-t vezetne be, ezzel növelve az adóterheket. Magyar Péter megindította a Tisza álprofiljait, akik el is lepték Orbán Viktor Facebook-oldalát. A miniszterelnök annyit írt a Tisza-adó tervéről, hogy a középosztálynak nagyon figyelnie kell, és hozzátette, nem hagyják, hogy átverjék a magyar embereket.
Elárasztották Orbán Viktor oldalát a tiszás kamuprofilok, Magyar Péter sírva könyörög, hogy segítsenek
Nagy a baj Magyar Péterék háza táján, miután lebuktak, bevetették a netes trollhadseregüket is.
„A Tisza az adócsökkentés kormánya lesz. Kérlek, oszd meg a vállalásainkat, hogy az orbáni hazugság mellett a valóság is eljusson az emberekhez!” – ezt írta közösségi oldalán Magyar Péter, miután ma újabb bizonyíték látott napvilágot arról, hogy adóemelésre készül a Tisza Párt. Az ellenzéki párt elnöke kedd óta hajtogatja, hogy nem akarnak adót emelni, szerinte egyszerre az áfát is csökkenteni fogják, és az szja-hoz sem nyúlnak. Ma is erről tette ki új bejegyzését, kommentben pedig a biztonság kedvéért még egyszer hozzátette, hogy „Oszd meg, kérlek!”.
A pártelnök bejegyzésében eleve hamis információ szerepel, mert azt írta benne, hogy nem emelkedik a személyi jövedelemadó. Márpedig – ha a bérek emelkednek – akkor még a jelenlegi egykulcsos szja is automatikusan több összeget jelent.
Lebukás után könyörgés
Magyar Péter azután kezdett el könyörögni a követőinek, hogy kiderült: az emberei suttyomban beismerték, hogy adóemelésre készülnek.
– Ez egy olyan kérdés, amiről beszélgetni kell, de most nem lehet erről beszélgetni. Itt most magunk között természetszerűleg lehet, és majd ha ez kikerül, én magyarázkodok, de annak sem lesz semmi értelme. És számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni. Ezért mondjuk azt, hogy határozottan, hogy nagyon sok mindent lehet, és kellene.
Választást kell nyerni, utána mindent lehet
– ezt a megdöbbentő kijelentést tette a Tisza Párt etyeki fórumán Tarr Zoltán, Magyar Péter pártjának alelnöke az adóemelésekről.
Vagyis gyakorlatilag a választásokig elhazudják, hogy a többsávos szja visszavezetésével adóemelésre készülnek, és ha nyernek, utána pedig elszabadítják a tiszás poklot.
A fórumon rész vett Dálnoki Áron is, neki tulajdonítják a napokban kiszivárgott belső feljegyzést, amelyben konkrétan leírják, hogyan vezetnék vissza a korábbi háromsávos adózást.
Összevissza beszélnek
A Tisza Párt gazdasági szakértője korábban lapunk megkeresésére tagadta, hogy készítettek volna olyan feljegyzést, ami az Index birtokába került, és a személyi jövedelemadó emelésének tervét tartalmazza, ugyanakkor kitérő választ adott a párt adóterveire vonatkozó kérdésünkre. Dálnoki Áron úgy fogalmazott: sem ő, sem a kollégái a Tisza Pártban nem írtak le olyat, hogy háromkulcsos progresszív szja bevezetését terveznék.
További kérdésünkre, hogy fontolgatják-e a jelenlegi egykulcsos 15 százalékos személyi jövedelemadó megváltoztatását, többkulcsos rendszer bevezetését, kitérő választ adott. Azt mondta, hogy figyeljük Magyar Péter erről szóló kommunikációját, a konkrét terveket pedig majd később hozzák nyilvánosságra.
Dálnoki tehát csak a feljegyzés létét tagadta, de nem cáfolta kategorikusan az szja emelésére vonatkozó terveket.
A Tisza Párt elnöke kedden, amikor az Indexen megjelent az idézett feljegyzés, teljesen kiakadt, és arra kérte követőit, ne olvassák tovább a portált, majd bizonygatta, hogy nem készül adóemelésre.
Most ugyancsak nekik könyörög.
Az ügyben megszólalt Szentkirályi Alexandra is.
– Na, ez a legdurvább lebukás, amit mostanában láttam. Itt az igazság a Tisza-adóról, hazudnak reggel, éjjel, meg este – mondta közösségi oldalára feltöltött videójában a budapesti Fidesz elnöke.
Orbán Viktor miniszterelnök pedig azt írta, most kell észnél lennie a magyar középosztálynak.
Birítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)
