Orbán Viktor a Tisza-adóról: Most kell észnél lennie a magyar középosztálynak!

A magyar embereket nem lehet átverni a miniszterelnök szerint.

2025. 08. 28. 15:44
Orbán Viktor utószavával jelent meg Habsburg Eduárd tanulmánykötete, a Habsburg észjárás.
Orbán Viktor utószavával jelent meg Habsburg Eduárd tanulmánykötete, a Habsburg észjárás. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán
„Most kell észnél lennie a magyar középosztálynak!” – írta közösségi oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint 

ha nem vigyáznak, jön a Tisza-adó, mert szerintük „a választások után mindent lehet”. 

„A magyar embereket átverni, na azt nem lehet. Mert nem hagyjuk!” – tisztázta a miniszterelnök. 

Emlékezetes, már kedden kiszivárgott egy belsős dokumentum, amelyben a Tisza párt egyik belső csoportja elmagyarázza, hogyan kell majd visszavezetni a háromsávos jövedelmi adórendszert, és ezzel 33 százalékra növelni a most 15 százalékos szja-t. 

Csütörtökön pedig kiszivárgott egy felvétel is, amin Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke elmondja, hogy bár ezt tervezik, de erről a választásokig nem fognak beszélni. – Választást kell nyerni, aztán mindent lehet – jelentette ki Tarr Etyeken, egy tiszás fórumon. 

Csépányi Balázs
idezojelekMagyar Péter

A Tisza etyeki beszéde leplezte le Magyar Péter hazugságait

Csépányi Balázs avatarja

Ezt hívják buktának: elhangzott az igazságbeszéd, nem lehet tovább hazudozni.

