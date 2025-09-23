  • Magyar Nemzet
Zöldfülű bírót küldtek a Fradi El-meccsére, a cseheknek máris elegük van a játékvezetőkből

Szerdán és csütörtökön elkezdődnek a küzdelmek a labdarúgó Európa-liga 2025–2026-os idényének alapszakaszában. Az első fordulóban a magyar bajnok Ferencváros ellenfele a cseh Viktoria Plzen lesz, és kedden eldőlt, hogy holland játékvezető vezeti a csütörtök esti találkozót. Az újoncnak számító bírónak nem jó jel, hogy az FTC cseh riválisa rendre panaszt nyújt be a játékvezetőkkel szemben.

Magyar Nemzet
2025. 09. 23. 13:24
FTC, Plzen, Európa-liga
Februárban az FTC odahaza legyőzte a Viktoria Plzent az Európa-ligában (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)
Miközben az FTC hat lejátszott bajnokival a háta mögött az NB I tabellájának negyedik helyén áll, a cseh bajnokságban a legutóbb ezüstérmes Viktoria Plzen – az első Európa-liga-ellenfél – szintén ebben a pozícióban van. A Chance Ligából kilenc forduló telt el, és a hatszoros bajnok plzeniek tizenöt pontot szereztek – legutóbb szombaton, a rekordgyőztes Sparta Praha otthonában kaptak ki 2-1-re. A mérkőzés azután dőlt el, hogy Matej Vydra kiállítása miatt emberhátrányba kerültek a vendégek, a szabálytalanság miatt megítélt büntetőből pedig győztes gólt szerzett a fővárosi együttes. Marek Radina játékvezető döntései miatt azonban kifakadtak Plzenben.

Sander van der Eijk lesz az FTC–Plzen Európa-liga-mérkőzés játékvezetője, a csehek bírószidásai alapján nem lennénk a holland bíró helyében
Sander van der Eijk lesz az FTC–Plzen Európa-liga-mérkőzés játékvezetője, a csehek bírószidásai alapján nem lennénk a holland bíró helyében (Fotó: NurPhoto/Stefan Koops)

A plzeniek a kiállítás mellett több szituációt is kifogásoltak, többek között hogy a prágai Ángelo Preciadónak az első félidő végén már a második sárga lapot kellett volna felmutatni, majd az első hazai gólt szerző John Mercado is büntetés nélkül megúszta a nem sokkal korábbi könyöklését. 

A klub az általa vélt téves ítéletek miatt hivatalos panaszt tett a játékvezetői bizottságnál, és nem először: a kilenc forduló alatt ez már a harmadik ilyen alkalom volt. 

A Plzenen kívül az idényben eddig csupán négy másik együttes tiltakozott a bírói döntések miatt, de a Pardubice, a Bohemians, a Sigma Olomouc és az Ostrava is csupán egyszer-egyszer panaszkodott.

Az FTC–Plzen játékvezetője egy holland „zöldfülű”

A Viktoria Plzen csütörtöki El-ellenfele (21.00) a Ferencváros lesz a Groupama Arénában, a magyar bajnokot az előző évadban éppen Miroslav Koubek vezetőedző együttese búcsúztatta a sorozat egyenes kieséses szakaszában. Kedden kiderült, hogy a csütörtök esti találkozón egy 34 éves játékvezető, Sander van der Eijk fújja a sípot

A 2022 óta FIFA-bíróként dolgozó holland eddig még sosem vezetett mérkőzést sem magyar csapatnak, sem az Európa-ligában. 

Van der Eijk a Konferencialiga-főtáblán is csupán három mérkőzésen van túl, míg idén augusztusban két Kl-selejtezőn szerepelt, mielőtt szeptemberben az Izland–Azerbajdzsán (5-0) világbajnoki selejtezőn volt a pályán. 

Azok után, hogy a plzeniek rendre panaszkodtak a rutinosabb játékvezetőkre is az elmúlt időszakban, nem lennénk a holland bíró helyében csütörtök este és az El-mérkőzés után sem.

 

