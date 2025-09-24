Rendkívüli

Egy Fradi-ellenfél tudott csak nyerni az Európa-ligában

Három olyan csapat is pályára lépett a labdarúgó Európa-liga első fordulójának szerdai mérkőzésein, amely később a Ferencváros ellen is játszik majd. A bolgár Ludogorec simán nyert Svédországban, az angol Notthingam pedig a spanyol Betis otthonában játszott döntetlent. A harmadik Fradi-ellenfél, a török Fenerbahce viszont kikapott a Dinamo Zagreb otthonában. Ez volt az Európa-liga első játéknapja.

2025. 09. 24. 22:59
Európa-liga
Nottinghami gólöröm a Betis stadionjában Fotó: CRISTINA QUICLER Forrás: AFP
Bár a Ferencváros csak csütörtök este 21 órakor lép pályára a cseh Viktoria Plzen ellen, már a szerdai összecsapásokra is érdemes volt figyelni. Már csak azért is, mert három olyan csapat is megkezdte a küzdelmeket, amelyekkel az alapszakaszban a magyar bajnok is találkozik majd. Összefoglaló az Európa-liga első játéknapjáról.

Európa-liga
A zöld mezes Ludogorec simán nyert Malmöben az Európa-liga nyitófordulójában
Fotó: ANDREAS HILLERGREN/TT / TT NEWS AGENCY

Európa-liga: bolgár győzelem Svédországban

A bolgár Ludogorec, a Fradi egyik ligaszakaszbeli ellenfele úgy nyert a Malmöben, hogy a svédek csak 0-2 után tudtak gólt lőni. Nagy lehetőséget szalasztott el az angol Nottingham, amellyel szintén játszik majd a Fradi. Az angol csapat Sevillában, a Betis otthonában úgy játszott 2-2-es döntetlent, hogy a Betis a 85. percben egyenlített.

A harmadik leendő Fradi-ellenfél, a török Fenerbahce viszont nem bírt a Dinamo Zagreb csapatával. A Zágrábban rendezett találkozón a hazai együttes 3-1-re nyert.

Labdarúgó Európa-liga, alapszakasz, 1. forduló:

  • PAOK (görög) – Makkabi Tel–Aviv (izraeli) 0-0
  • Midtjylland (dán)–Sturm Graz (osztrák) 2-0
  • Dinamo Zagreb (horvát)–Fenerbahce (török) 3-1
  • Real Betis (spanyol)–Nottingham Forest (angol) 2-2
  • Braga (portugál)–Feyenoord (holland) 1-0
  • Crvena zvezda (szerb)–Celtic Glasgow (skót) 1-1
  • Freiburg (német)–FC Basel (svájci) 2-1
  • Nice (francia)–AS Roma (olasz) 1-2
  • Malmö (svéd)–Ludogorec (bolgár) 1-2

 

 

