Egy Fradi-ellenfél tudott csak nyerni az Európa-ligában

Bár a Ferencváros csak csütörtök este 21 órakor lép pályára a cseh Viktoria Plzen ellen, már a szerdai összecsapásokra is érdemes volt figyelni. Már csak azért is, mert három olyan csapat is megkezdte a küzdelmeket, amelyekkel az alapszakaszban a magyar bajnok is találkozik majd. Összefoglaló az Európa-liga első játéknapjáról.
Európa-liga: bolgár győzelem Svédországban
A bolgár Ludogorec, a Fradi egyik ligaszakaszbeli ellenfele úgy nyert a Malmöben, hogy a svédek csak 0-2 után tudtak gólt lőni. Nagy lehetőséget szalasztott el az angol Nottingham, amellyel szintén játszik majd a Fradi. Az angol csapat Sevillában, a Betis otthonában úgy játszott 2-2-es döntetlent, hogy a Betis a 85. percben egyenlített.
A harmadik leendő Fradi-ellenfél, a török Fenerbahce viszont nem bírt a Dinamo Zagreb csapatával. A Zágrábban rendezett találkozón a hazai együttes 3-1-re nyert.
Labdarúgó Európa-liga, alapszakasz, 1. forduló:
- PAOK (görög) – Makkabi Tel–Aviv (izraeli) 0-0
- Midtjylland (dán)–Sturm Graz (osztrák) 2-0
- Dinamo Zagreb (horvát)–Fenerbahce (török) 3-1
- Real Betis (spanyol)–Nottingham Forest (angol) 2-2
- Braga (portugál)–Feyenoord (holland) 1-0
- Crvena zvezda (szerb)–Celtic Glasgow (skót) 1-1
- Freiburg (német)–FC Basel (svájci) 2-1
- Nice (francia)–AS Roma (olasz) 1-2
- Malmö (svéd)–Ludogorec (bolgár) 1-2