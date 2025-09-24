Egy Fradi-ellenfél tudott csak nyerni az Európa-ligában

Bár a Ferencváros csak csütörtök este 21 órakor lép pályára a cseh Viktoria Plzen ellen, már a szerdai összecsapásokra is érdemes volt figyelni. Már csak azért is, mert három olyan csapat is megkezdte a küzdelmeket, amelyekkel az alapszakaszban a magyar bajnok is találkozik majd. Összefoglaló az Európa-liga első játéknapjáról.

A zöld mezes Ludogorec simán nyert Malmöben az Európa-liga nyitófordulójában

Fotó: ANDREAS HILLERGREN/TT / TT NEWS AGENCY

Európa-liga: bolgár győzelem Svédországban

A bolgár Ludogorec, a Fradi egyik ligaszakaszbeli ellenfele úgy nyert a Malmöben, hogy a svédek csak 0-2 után tudtak gólt lőni. Nagy lehetőséget szalasztott el az angol Nottingham, amellyel szintén játszik majd a Fradi. Az angol csapat Sevillában, a Betis otthonában úgy játszott 2-2-es döntetlent, hogy a Betis a 85. percben egyenlített.

A harmadik leendő Fradi-ellenfél, a török Fenerbahce viszont nem bírt a Dinamo Zagreb csapatával. A Zágrábban rendezett találkozón a hazai együttes 3-1-re nyert.