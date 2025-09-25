  • Magyar Nemzet
  Durván beszólt a Fradinak a klub korábbi cseh futballistája, aki sóherkedik
Durván beszólt a Fradinak a klub korábbi cseh futballistája, aki sóherkedik

A Ferencváros labdarúgócsapata ma este (21.00) hazai pályán kezdi meg a szereplését az Európa-liga alapszakaszában, az ellenfél a cseh Viktoria Plzen lesz. Mindkét csapatban megfordult a korábbi cseh válogatott csatár, Robert Vagner, aki a meccs előtt szókimondó interjút adott a cseh sajtóban. A Fradi korábbi játékosa sóher, ezért nem hozta el a fiát a budapesti meccsre, és beszólt a magyar bajnoknak, mert szerinte a klub jelenlegi fizetései nem tükrözik a minőséget.

Magyar Nemzet
2025. 09. 25. 12:16
Robert Vagner mindkét volt csapatával kritikus volt a Fradi és a Viktoria Plzen El-meccse kapcsán Forrás: sport.cz
Robert Vagner a Viktoria Plzen színeiben kezdte a profi pályafutását, majd 2001-ben igazolt először Magyarországra, amikor az Újpest játékosa lett, és Magyar Kupát nyert a lila-fehérekkel. Aztán a Bundesligába igazolt a Cottbushoz, ahonnan 2004-ben tért vissza az NB I-be, akkor már a Fradi játékosaként a Bajnokok Ligája csoportkörét vette célba. Ez is szóba került abban az interjúban, amit Vagner a ma esti FTC–Viktoria Plzen El-meccs előtt adott a cseh sport.cz oldalnak.

A cseh Viktoria Plzen a Fradi stadionjában készül az Európa-liga meccsre, ami előtt Robert Vagner kritikus volt mindkét csapattal
A cseh Viktoria Plzen a Fradi stadionjában készül az Európa-liga-meccsre, ami előtt Robert Vagner kritikus volt mindkét csapattal (Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztőség)

– A Ferencvárossal a BL-selejtezőben a Sparta Praha ellen játszottunk – idézte fel a 2004-es BL-selejtezőt Robert Vagner, amelyen a Fradi a Bajnokok Ligája kapujában bukott el. – Otthon 1-0-ra nyertünk, több helyzetünk is volt. Meggyőződésem, hogy ha akkoriban már lett volna VAR, mi jutunk tovább. A visszavágón egyedül törtem kapura, de a partjelző les miatt megállított. Minimum egy méterrel a védő előtt voltam, biztosan gólt lőttem volna. Olyan formában voltam, hogy nem hibáztam volna, és a Sparta már nem rúgott volna három gólt nekünk, mi mehettünk volna a BL-be. Az akkori szabály szerint az idegenben lőtt gól kettőt ért. Ez egy olyan bírói hiba volt, ami teljesen megváltoztatta a karrieremet és az életemet.

Mint ismert, a Fradi idegenben hosszabbítás után 2-0-ra kapott ki végül, így 2-1-es összesítéssel kiesett, és nem jutott be a BL-be, amivel nagy anyagi veszteség érte, és hamarosan összeroppant a klub.

– A klub a BL-pénzekkel számolt, ahova sajnos nem jutottunk be – jegyezte meg Vagner.

A Fradi szurkolói fantasztikusak, a fizetések viszont túlzóak?

Vagner a Fradi szurkolóit dicsérte az interjúban.

– Újpesten is jól kijöttem a szurkolókkal, de a Ferencváros drukkerei fantasztikusak voltak – fogalmazott. – Olyan atmoszférát, mint a Fradi–Újpest derbin, máshol nem éltem át: füst, tűzijáték, őrült hangulat. A magyar szurkolók sokkal szenvedélyesebbek, mint a cseh közönség.

A korábbi csatár ugyanakkor kritizálta is a Ferencvárost, amely szerinte most őrült összegeket fizet ki a játékosoknak, és ez nincs összhangban a teljesítménnyel.

– A Ferencváros kerete erős, vannak, akik havi egymillió koronát keresnek. Ezek a fizetések szerintem őrületesek, és nem tükrözik a minőséget – állította Vagner. – Nem tetszik a Plzen mostani játéka sem, túl sok a felívelt labda. Csak azt kívánom, hogy élvezhető meccs legyen, és essen pár gól.

Robert Vagner sokallta az árakat, ezért nem jött Budapestre

Robert Vagner gondolkodott azon, hogy elhozza Budapestre a fiát a Fradi–Plzen meccsre, de végül túl sóher volt hozzá.

– Közvetlenül a sorsolás után repülőjegyet és szállást kerestem, arra gondolva, hogy majd elmegyek a fiammal megnézni a meccset. Végül elvetettem a budapesti utat. Azon gondolkodtam, hogy megéri-e egy ilyen sok pénzt kifizetni egy ütős helyért – magyarázta Vagner, aki Fehér Miklós tragikus haláláról is megemlékezett, mint maradandó magyarországi emlékéről, és még Újpestről Lőw Zsoltot nevezte meg a legjobb nálunk szerzett barátjának.

