Újabb ukrán politikust ítéltek el korrupció miatt

Hat év börtönre ítélték Roman Nasirovot. Az ukrán Állami Költségvetési Szolgálat korábbi vezetőjét korrupcióval és hatalommal való visszaéléssel vádolják.

Magyar Nemzet
2025. 11. 01. 7:19
Fotó: SERGII KHARCHENKO Forrás: NurPhoto
Hat év börtönbüntetésre ítélte Roman Nasirovot, az ukrán Állami Költségvetési Szolgálat korábbi vezetőjét az ukrán Korrupcióellenes Akcióközpont. Az ukrán politikust emellett a közügyektől is eltiltották – írja az Origo. 

Az ukrán politikus várhatóan fellebbez majd
Az ukrán politikus várhatóan fellebbez majd 
Fotó: SERGII KHARCHENKO / NurPhoto

Nasirovot bűnösnek találták, miután a vádak szerint Olekszandr Oniscsenko volt parlamenti képviselőnek, a mostanra kitiltott oroszbarát Régiók Pártja képviselőjének segített „illegális módszerekkel”. Nasirov a hatóság szerint éveken át segített Oniscsenkónak és cégének az altalajhasználatért járó díjak kikerülésében egy gázkitermelési projektnél. 

Az ügy 2017 óta folyamatban van, Nasirov pedig várhatóan fellebbez majd az ítélet ellen. 

A hatéves börtönbüntetés mellett Nasirovot 17 000 hrivnya (400 dollár) pénzbírság megfizetésére kötelezték, és három évig eltiltották bizonyos kormányzati pozíciók betöltésétől.

Borítókép: Roman Nasirov, az ukrán Állami Költségvetési Szolgálat korábbi vezetője (Fotó: AFP)

 

