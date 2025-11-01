Újabb ukrán politikust ítéltek el korrupció miatt

Hat év börtönbüntetésre ítélte Roman Nasirovot, az ukrán Állami Költségvetési Szolgálat korábbi vezetőjét az ukrán Korrupcióellenes Akcióközpont. Az ukrán politikust emellett a közügyektől is eltiltották – írja az Origo.

Az ukrán politikus várhatóan fellebbez majd

Fotó: SERGII KHARCHENKO / NurPhoto

Nasirovot bűnösnek találták, miután a vádak szerint Olekszandr Oniscsenko volt parlamenti képviselőnek, a mostanra kitiltott oroszbarát Régiók Pártja képviselőjének segített „illegális módszerekkel”. Nasirov a hatóság szerint éveken át segített Oniscsenkónak és cégének az altalajhasználatért járó díjak kikerülésében egy gázkitermelési projektnél.