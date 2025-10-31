Az ukrán elnököt kritizálta véleménycikkében a Jamie Dettmer a Politico Europe véleményrovat szerkesztője és külügyi rovatvezetője. A szerző szerint egyre világosabb, hogy Volodimir Zelenszkij a törvényt használja fel ellenfelei eltakarítására, miközben azon dolgozik, hogy a háború utáni választásokig „megtisztítsa” a terepet.

Zelenszkij és Jermak központosítja a hatalmat

Fotó: SERGEI GAPON / AFP

A cikk felidézi, hogy miközben Oroszország közel négy évvel ezelőtt megkezdte teljes körű invázióját Ukrajna ellen, Volodimir Kudrickij, az ukrán állami tulajdonú Ukrenergo villamosenergia-ipari vállalat vezetője mindent megtett azért, hogy Ukrajnában égve maradjon a villany. Ezt pedig a nemzetközi közösség is elismerte, hiszen Kudrickij óriási tiszteletnek örvendett energetikai körökben.

Aztán valami váratlanul megváltozott és 2024-ben Zelenszkij döntése nyomán leváltották. A döntés nemcsak meglepte, de fel is háborította a szakembereket, és még Brüsszelben is riadalmat keltett Dettmer szerint.

Kudrickij az eset idején úgy nyilatkozott, hogy áldozata lett a hatalom könyörtelen központosításának, amelyet Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és befolyásos hivatalvezetője, Andrij Jermak folytat. Egyúttal jelezte, attól tart, hogy „korrupt személyek” veszik át az állami tulajdonú vállalat irányítását. Nem sokkal később Kudrickij sikkasztás vádjával a bíróság elé került.