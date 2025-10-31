ZelenszkijAndrij Jermakkorrupció

Zelenszkij autoriter államot épít

Véleménycikkében bírálta a Politico újságírója az ukrán elnököt. A szerző szerint Volodimir Zelenszkij központosítja hatalmát, a törvényt használja fel ellenfelei ellen, és egy tisztességtelen választást akar kialakítani.

2025. 10. 31. 21:32
Az ukrán elnököt kritizálta véleménycikkében a Jamie Dettmer a Politico Europe véleményrovat szerkesztője és külügyi rovatvezetője. A szerző szerint egyre világosabb, hogy Volodimir Zelenszkij a törvényt használja fel ellenfelei eltakarítására, miközben azon dolgozik, hogy a háború utáni választásokig „megtisztítsa” a terepet. 

Zelenszkij és Jermak központosítja a hatalmat
Zelenszkij és Jermak központosítja a hatalmat
A cikk felidézi, hogy miközben Oroszország közel négy évvel ezelőtt megkezdte teljes körű invázióját Ukrajna ellen, Volodimir Kudrickij, az ukrán állami tulajdonú Ukrenergo villamosenergia-ipari vállalat vezetője mindent megtett azért, hogy Ukrajnában égve maradjon a villany. Ezt pedig a nemzetközi közösség is elismerte, hiszen Kudrickij óriási tiszteletnek örvendett energetikai körökben. 

Aztán valami váratlanul megváltozott és 2024-ben Zelenszkij döntése nyomán leváltották. A döntés nemcsak meglepte, de fel is háborította a szakembereket, és még Brüsszelben is riadalmat keltett Dettmer szerint. 

Kudrickij az eset idején úgy nyilatkozott, hogy áldozata lett a hatalom könyörtelen központosításának, amelyet Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és befolyásos hivatalvezetője, Andrij Jermak folytat. Egyúttal jelezte, attól tart, hogy „korrupt személyek” veszik át az állami tulajdonú vállalat irányítását. Nem sokkal később Kudrickij sikkasztás vádjával a bíróság elé került. 

A kritikusok és a szerző szerint ez pedig nem véletlen, hiszen akadnak még hasonló történetek. 

Zelenszkij elődje, Petro Porosenko is korrupciós vádakkal néz szembe, amely akár meg is akadályozhatja abban, hogy induljon egy esetleges jövőbeni választáson. A civil aktivisták szerint Zelenszkij egyértelműen egy autoriter rendszert épít, amelyben a törvényt használja fel arra, hogy politikai ellenfeleit eltüntesse még a választások előtt.

Az érintettek mindegyike elutasítja egyébként a vádakat és politikai indíttatásúnak tartja az eljárást. 

Kudrickij ezek mellett azt is kifejtette, hogy fél attól, hogy megvádolják majd azzal, hogy nem tettek eleget az ukrán energiaszolgáltatás biztonságának a garantálása érdekében. Mint ismeretes, az oroszok nemrégiben több energetikai létesítményt is támadtak, aminek következtében tervezett áramszüneteket kellett bevezetni Ukrajna minden régiójában. 

Jól látható tehát a szerző szerint, hogy Zelenszkij és körei valóban a saját hatalmuk fenntartása érdekében használják a törvényeket, korrupcióval és kollaborációval megvádolva mindazokat, akikről úgy gondolják, veszélyeztetik hatalmukat. 

Borítókép: Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal vezetője és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

