Zelenszkij Putyin megölésére célozgatott

Az ukrán elnök nemrég bejelentette, hogy információi szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök Pokrovszkba akar jönni. Volodimir Zelenszkij szerint ha az orosz elnök a donyecki fronton található településre látogat, meg fogják ölni – írja a Strana Today.

Zelenszkij megfenyegette az orosz elnököt

Fotó: TETIANA DZHAFAROVA / AFP

Zelenszkij erről az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) vezetőjével, Vaszil Maljukkal folytatott találkozója után beszélt az elnöki hivatalban, a média képviselői előtt.

Putyin azt mondja, hogy Pokrovszkba jön. Tehát kérem, ha Pokrovszkba jön, mindenki tapsolni fog, mert mindannyian tudjuk, hogy hogyan fog ez végződni

– mondta az elnök, utalva rá, hogy az ukránok megpróbálhatják majd megölni az orosz elnököt.