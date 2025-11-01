ZelenszkijPutyinPokrovszkorosz-ukrán háború

Zelenszkij Putyin megölésére célozgatott

Az ukrán elnök szerint mindenki tudja, hogyan végződne, ha Vlagyimir Putyin orosz elnök Pokrovszkba látogatna. Volodimir Zelenszkij szerint ha Putyin meglátogatja a megszállt várost, meg fogják ölni.

Magyar Nemzet
2025. 11. 01. 8:54
Fotó: TETIANA DZHAFAROVA Forrás: AFP
Az ukrán elnök nemrég bejelentette, hogy információi szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök Pokrovszkba akar jönni. Volodimir Zelenszkij szerint ha az orosz elnök a donyecki fronton található településre látogat, meg fogják ölni – írja a Strana Today. 

Zelenszkij megfenyegette az orosz elnököt
Zelenszkij megfenyegette az orosz elnököt 
Fotó: TETIANA DZHAFAROVA / AFP

Zelenszkij erről az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) vezetőjével, Vaszil Maljukkal folytatott találkozója után beszélt az elnöki hivatalban, a média képviselői előtt.

Putyin azt mondja, hogy Pokrovszkba jön. Tehát kérem, ha Pokrovszkba jön, mindenki tapsolni fog, mert mindannyian tudjuk, hogy hogyan fog ez végződni

– mondta az elnök, utalva rá, hogy az ukránok megpróbálhatják majd megölni az orosz elnököt. 

Zelenszkij a Pokrovszkban állomásozó orosz csapatokról szóló hírekre is reagált. „Oroszok vannak Pokrovszkban. Az erőink apránként likvidálják őket” – hangsúlyozta.

Érdemes megjegyezni, hogy Putyin nem fejezte ki szándékát Pokrovszk meglátogatására. Azt javasolta, hirdessenek tűzszünetet a városban, hogy az újságírók bejuthassanak oda, ezt azonban az ukrán fél felháborodással fogadta. 

Borítókép: Volodimir Zelneszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

 

