Nagyhódosautószökésügyvédsorompóorosz-ukrán háború

Ukrajna: egy besorozott ügyvéd autójával áttörte a sorompókat, elsodort egy határőrt és Magyarországra szökött + videó

A külső szemlélőnek rémisztő határáttörés történt Kárpátalján: egy besorozott ukrán ügyvéd fekete Toyotájával áttörte a Nagypalád–Nagyhódos határátkelő sorompóit, elsodort egy határőrt, majd Magyarországra menekült. Az esetről két videó is készült, amelyek a közösségi médiában terjednek.

Magyar Nemzet
2025. 11. 01. 10:39
Fotó a szökésről (Forrás: Telegram)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Megdöbbentő módon végrehajtott határáttörés történt október 30-án este a Nagypalád–Nagyhódos határátkelőnél, a Munkácsi határőregység területén. Egy fekete Toyota Avensis nagy sebességgel áttörte a határ sorompóit, majd Magyarország irányába menekült – derül ki egy Telegramon megosztott bejegyzésből. A felhasználó két videót is közzétett.

Ukrajna – Nagypalád–Nagyhódos határátkelő
Ukrajna – Nagypalád–Nagyhódos határátkelő (Fotó: KISZó)

A felvételeken az látható, ahogy a jármű felkapcsolt fényszóróval nekihajt a beléptető sorompónak, elsodor egy határőrt, majd megállás nélkül átszáguld a kilépő oldalon is. A sérült határőrt kórházba szállították, állapota stabil, szerencsére nem szenvedett csonttörést.

A hatóságok később azonosították a sofőrt: Eduard Volodimirovics Pukanics, 1987-ben született, a beregszászi járásbeli Nagybakta község lakója. A férfi korábban ügyvédként dolgozott, mielőtt 2025. június 23-án besorozták az ukrán hadseregbe. A jelentések szerint a 355. kiképző gépesített ezrednél, az A–3211-es katonai egységnél szolgált.

Az autó:

  • nagy sebességgel áttörte a beléptető sorompót,
  • kikerülte az útlevél-ellenőrző fülkét,
  • elsodorta az egyik határőrt,
  • majd a kilépő sorompót is kidöntve elhagyta Ukrajnát.

„Úgy hangzik, mint egy akciófilm forgatókönyve – csak ez nem film. Ez a Munkácsi határőregység újabb botránya a hírhedt Olekszandr Oszipiec parancsnoksága alatt. Nem az első, és valószínűleg nem is az utolsó” – olvasható a bejegyzésben.

Borítókép: Fotó a szökésről (Forrás: Telegram)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Robert C. Castel
idezojelekgyőzelem

Robert C. Castel: A győzelem mint kilépési stratégia

Robert C. Castel avatarja

Nem az ellenfél totális felszámolása, hanem egy igazságos és stabil politikai végállapot kialakítása a cél.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu