Ukrajna: egy besorozott ügyvéd autójával áttörte a sorompókat, elsodort egy határőrt és Magyarországra szökött + videó

Megdöbbentő módon végrehajtott határáttörés történt október 30-án este a Nagypalád–Nagyhódos határátkelőnél, a Munkácsi határőregység területén. Egy fekete Toyota Avensis nagy sebességgel áttörte a határ sorompóit, majd Magyarország irányába menekült – derül ki egy Telegramon megosztott bejegyzésből. A felhasználó két videót is közzétett.

Ukrajna – Nagypalád–Nagyhódos határátkelő (Fotó: KISZó)

A felvételeken az látható, ahogy a jármű felkapcsolt fényszóróval nekihajt a beléptető sorompónak, elsodor egy határőrt, majd megállás nélkül átszáguld a kilépő oldalon is. A sérült határőrt kórházba szállították, állapota stabil, szerencsére nem szenvedett csonttörést.

A hatóságok később azonosították a sofőrt: Eduard Volodimirovics Pukanics, 1987-ben született, a beregszászi járásbeli Nagybakta község lakója. A férfi korábban ügyvédként dolgozott, mielőtt 2025. június 23-án besorozták az ukrán hadseregbe. A jelentések szerint a 355. kiképző gépesített ezrednél, az A–3211-es katonai egységnél szolgált.