Globál Nógrádi Györggyel – Ezért húzza az időt Zelenszkij, aki nem akar békét

Németország is kénytelen volt belátni, hogy végzetes csapás lenne az ország számára, ha egyik napról a másikra le kellene válnia az orosz kőolajról. Ezzel egészen addig nem lenne gond, amíg ne lenne arcátlan képmutatás Nyugat-Európában annak kapcsán, hogy Magyarország ugyanezzel az indoklással kemény támadásokat kénytelen elviselni hosszú hónapok óta. Nógrádi György felidézte, hogy a német gazdaság annak köszönhette eddigi tempós fejlődését, hogy olcsó energiához jutott Oroszországból. Már így is a szakadék szélén áll az ország, egy olajembargó teljes csődbe taszíthatja Németországot.

Friedrich Merz német kancellárt megalázták (Fotó: Olivier Matthys / MTI/EPA)

Merzen nevet a fél világ

A német vezetés emellett bohócot csinál magából a viselkedésével a gazdasági színtéren. Legutóbb nagy port kavart, hogy Friedrich Merz kancellár Kínába utazott volna tárgyalni, ahonnan megüzenték neki, hogy el se induljon, mert nincs miről beszélnie a két országnak.

Nógrádi György szerint világos üzenetet kap a világtól Németország: nem meghatározó szereplője a nemzetközi térnek.

Pokrovszkon a világ szeme

Az orosz–ukrán háború egy meghatározó pontjához ért, az oroszok karnyújtásnyira vannak attól, hogy elfoglalják Pokrovszk városát, amit az ukránok eddig óriási becsben tartottak.

Ha orosz kézre kerül a város, az azért baj Ukrajna számára, mert mögötte nincs védelem. Egy nagy síkság van ott, ahol az oroszok gond nélkül menetelhetnek előre, ráadásul a környező folyók is az oroszokat segítenék. Ez azt jelentené, hogy a háború új szakasza kezdődne el, ahol az oroszok komoly stratégiai sikereket mutathatnak fel

– mondta a szakértő.

Zelenszkij nem akar békét

Nógrádi György arra is kitért, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek nem áll érdekében békét kötni, ezért is olyan nehéz akár egy tűzszüneti megállapodást is tető alá hozni.

Zelenszkij számára a háború folytatása azt jelenti, hogy elképesztő pénzekhez jut. Van olyan cége, amelyik a hadiipari filmeket, katonai filmeket gyártja, van olyan cég, amelyik a drónokat gyártja – rendkívül túlárazottan

