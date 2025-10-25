Globál Nógrádi Györggyel: Ukrajna az európai játszmák árnyékában + videó

Nógrádi György szerint az idei amerikai–ukrán csúcsok háromszor is megrázták a diplomáciai terepet: az első találkozó Zelenszkij számára katasztrofális volt, a másodikra az európai vezetők elkísérték, hogy ellensúlyozzák Trump nyomását, a harmadik pedig ismételten kudarcba fulladt, nem sikerült megfelelő katonai támogatást kicsikarni. Nógrádi rámutatott, hogy az ukrán katonai költségvetés jövőre eléri a 120 milliárd dollárt, ennek felét saját forrásból fedezik, a másik felét Európától várják.

Tehát havi 5 milliárd dollárt kérnek majd arra, hogy az ukrán hadsereg működni tudjon.

– emelte ki a szakértő. A brüsszeli európai uniós csúcs nyomán az látszik, hogy Ukrajna keleti határai és a területi integritás kérdése továbbra is vitatott. Ukrajna ragaszkodik területeihez, sőt a Krím visszaszerzését is célul tűzte ki, miközben az Egyesült Államok inkább a globális kérdések megvitatására koncentrál. Hangsúlyozta, hogy Ukrajna jelenleg csak másodrangú középhatalomként van jelen Európában.