Az unió elszigetelődésének éve volt 2025

Szijjártó Péter kitért az Oroszország elleni szankciókra is, amelyek mára felszámolták az EU-ban a fejlett nyugati technológia és az olcsó keleti energiahordozók kombinációjára alapozott gazdasági növekedési modellt, és ennek semmi nem is lépett a helyébe.

Ugyanis az én olvasatomban az nem válasz, hogy ma Európában kétszer-háromszor annyit fizetünk a gázért, mint az amerikai gazdasági szereplők, és az sem válasz, hogy négyszer-ötször annyit fizetnek az európai vállalatok a villamos energiáért, mint a kínai szereplők

– jelentette ki. „Negyedik éve tizenkilenc szankciós csomagot fogadtunk el, és az orosz gazdaság még mindig nem kényszerült térdre […] Ellenben Európának nagyon sok komoly problémát okoztunk, például azzal, hogy az energiaárak az egekbe emelkedtek” – figyelmeztetett. Valamint mindemellett sérelmezte azt is, hogy az EU számos afrikai és ázsiai országtól is elszigetelődött azáltal, hogy nem képes velük szabadkereskedelmi és beruházásvédelmi megállapodásokat kötni, mert rendre ezzel nem összefüggő kérdéseket próbál beleerőltetni az ilyen szerződésekbe.