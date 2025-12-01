Az unió elszigetelődésének éve volt 2025

Hát mi köze van a brüsszeli genderideológiának a kereskedelmi együttműködéshez? És rendszerint az ilyen átideologizált kérdésekkel ölik meg az Európai Unió érdekében álló megállapodások megkötését
– mondta. A miniszter ezután beszámolt arról is, hogy Donald Trump amerikai elnök béketerve óriási lehetőséget jelent a már csaknem négy éve húzódó ukrajnai háború lezárására. „Mi, magyarok ezt teljes mértékben és teljes mellszélességgel támogatjuk, de ne legyünk naivak! Az európaiak mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy ezt is aláássák, mint ahogy aláásták az eddigi összes béketörekvést” – tudatta. Végezetül rámutatott, hogy amennyiben nem sikerül a diplomáciai rendezés, akkor a helyzet továbbra is napról napra romlani fog, még több ember fog meghalni, még nagyobb lesz a pusztítás.
Azt gondolom, hogy itt lenne az ideje annak, hogy az európaiak is a béke pártjára álljanak. És ugye itt van Magyarország, itt van Budapest mint a béketárgyalások helyszíne […] Mind az amerikai, mind az orosz elnök világossá tette a miniszterelnök számára, hogy zajlanak az előkészületek, és amint előáll az a helyzet, hogy megállapodással lehet zárni egy ilyen csúcstalálkozót, akkor Budapestre jönnek
– fűzte hozzá. Illetve ígéretet tett rá, hogy a magyar kormány továbbra is patrióta külpolitikát fog folytatni, amelynek során kizárólag a nemzeti érdekeket fogja szem előtt tartani.
