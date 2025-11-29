Szijjártó Péter a tegnapi moszkvai tárgyalás kapcsán reagált azokra a kritikákra, amelyeket európai politikusok – háborúpárti álláspontjukat kifejezve – fogalmaztak meg.
Szijjártó Péter: A magyar külpolitikát nem Brüsszel határozza meg + videó
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán közzétett posztjában egyértelművé tette, hogy Magyarország szuverén külpolitikát folytat és a döntéseket kizárólag a nemzeti érdekek határozzák meg.
Nekünk, magyaroknak nincs szükségünk sem engedélyre, sem pedig mandátumra sem Brüsszelből, sem Berlinből, sem sehonnan egyetlen külföldi tárgyaláshoz sem
– írta Szijjártó. A poszt hangsúlyozza: Magyarország szuverén külpolitikai döntéseit a nemzeti érdekek alapján hozzák meg, és ez a gyakorlat független az uniós vagy más nemzetközi szereplők elvárásaitól.
Ha tetszik Brüsszelben, ha nem…
– zárta bejegyzését a miniszter, egyértelművé téve, hogy a magyar diplomácia a saját útját járja.
Korábban írtunk róla, hogy a moszkvai egyeztetések lezárultával Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter élőben jelentkezett Moszkvából.
Hosszú tárgyalás volt, három és fél óra, és három dolgot szeretnék most mondani önöknek erről. Az első, hogy amiért jöttünk, az megvan. Azért jöttünk, hogy garantáljuk Magyarország energiaellátásának biztonságát, és örömmel mondhatom önöknek, hogy ez rendben van
– hangsúlyozta.
Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)
