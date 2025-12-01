Ukrán kém akart robbantani

Egy kijevi ügynököt öltek meg a Krímben, miközben bombát próbált elhelyezni az orosz védelmi minisztérium egyik tisztjének autója alatt. Az FSZB közlése szerint az ukrán férfi mellett egy krími lakost is őrizetbe vettek – írja a Origo.

Az ukrán férfit a bomba telepítése közben érték tetten

Fotó: Russia’s National Antiterrorism

Egy ukrán hírszerző ügynököt öltek meg a Krímben, miközben bombát próbált elhelyezni az orosz védelmi minisztérium egyik tisztjének autója alatt – jelentette az FSZB. Az elkövetőt a bomba elhelyezése közben ártalmatlanították, miután fegyveres ellenállást tanúsított.„A terrortámadás szervezője Rusztem Szaitkalilovics Fakhriev, a GUR tisztje, született 1984. december 25-én” – közölte az ügynökség.