Ukrán kém akart robbantani

Az FSZB jelentése szerint egy ügynököt ártalmatlanítottak, aki merényletet tervezett. Az ukrán férfit a robbanószer elhelyezése során érték tetten.

Magyar Nemzet
2025. 12. 01. 9:29
Fotó: STR Forrás: AFP
Egy kijevi ügynököt öltek meg a Krímben, miközben bombát próbált elhelyezni az orosz védelmi minisztérium egyik tisztjének autója alatt. Az FSZB közlése szerint az ukrán férfi mellett egy krími lakost is őrizetbe vettek – írja a Origo.

Az ukrán férfit a bomba telepítése közben érték tetten
Fotó: Russia’s National Antiterrorism 

Egy ukrán hírszerző ügynököt öltek meg a Krímben, miközben bombát próbált elhelyezni az orosz védelmi minisztérium egyik tisztjének autója alatt – jelentette az FSZB. Az elkövetőt a bomba elhelyezése közben ártalmatlanították, miután fegyveres ellenállást tanúsított.„A terrortámadás szervezője Rusztem Szaitkalilovics Fakhriev, a GUR tisztje, született 1984. december 25-én” – közölte az ügynökség.

„Meghiúsítottak egy terrortámadást, amelyet az Ukrán Védelmi Minisztérium Fő Hírszerző Igazgatósága tervezett az orosz védelmi minisztérium egy magas rangú tisztje ellen” – áll a közleményben. Az ukrán férfit megölték az akció során.

 

Az elkövetőtől kommunikációs eszközöket foglaltak le, valamint egy nyugati gyártmányú robbanószerkezet alkatrészeit is megtalálták. Az FSZB őrizetbe vett egy krími lakost is, aki bűnrészes volt a tervezett bűncselekményben. Büntetőeljárást indítottak ellene terrorcselekmény elősegítése miatt. A bíróság előzetes letartóztatásba helyezte.

Borítókép: Az FSZB egy ügynöke (Fotó: AFP)

