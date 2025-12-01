Kétmillió euró a pénzszállítóból: terror a reggeli forgalomban + videó

A reggeli órákban, körülbelül 6.30-kor, a Scilla és Bagnara közötti szakaszon több gépkocsiból álló bűnbanda blokkolta az autópályát. A rablók keresztbe állított járműveket gyújtottak fel, az úttestet szögekkel borították, hogy megállítsák a menekülni próbáló pénzszállító furgont. A támadás során a bűnözők tüzet nyitottak, de szerencsére személyi sérülés nem történt. A furgon személyzete kényszer hatására átadta a készpénzt, amely a kezdeti becslések szerint kétmillió eurót tett ki – erről ír a La Presse.

Ismeretlenek kétmillió eurót zsákmányoltak egy pénzszállító járműből, miközben az A2-es autópályán pokoli káoszt okoztak Fotó: AFP

Kétmillió euró a pénzszállítóból: terror a reggeli forgalomban

A Vox News azt írja, hogy a támadás során több lövés is hallatszott, de a furgonban ülők közül senki sem sérült meg.