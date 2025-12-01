Rendkívüli

Kétmillió euró a pénzszállítóból: terror a reggeli forgalomban + videó

Drámai és szervezett támadás rázta meg ma reggel az olaszországi Reggio Calabria városát: ismeretlenek kétmillió eurót zsákmányoltak egy pénzszállító járműből, miközben az A2-es autópályán pokoli káoszt okoztak. Az eset súlyos biztonsági és közlekedési kérdéseket vet fel, ráadásul ismét rávilágít arra, mennyire védtelenek lehetnek a közlekedők egy szervezett bűnözői akcióval szemben.

Sebők Barbara
2025. 12. 01. 17:22
A rablók keresztbe állított járműveket gyújtottak fel, az úttestet szögekkel borították Forrás: AFP
A reggeli órákban, körülbelül 6.30-kor, a Scilla és Bagnara közötti szakaszon több gépkocsiból álló bűnbanda blokkolta az autópályát. A rablók keresztbe állított járműveket gyújtottak fel, az úttestet szögekkel borították, hogy megállítsák a menekülni próbáló pénzszállító furgont. A támadás során a bűnözők tüzet nyitottak, de szerencsére személyi sérülés nem történt. A furgon személyzete kényszer hatására átadta a készpénzt, amely a kezdeti becslések szerint kétmillió eurót tett ki – erről ír a La Presse.

Ismeretlenek kétmillió eurót zsákmányoltak egy pénzszállító járműből, miközben az A2-es autópályán pokoli káoszt okoztak
Ismeretlenek kétmillió eurót zsákmányoltak egy pénzszállító járműből, miközben az A2-es autópályán pokoli káoszt okoztak Fotó: AFP

Kétmillió euró a pénzszállítóból: terror a reggeli forgalomban

A Vox News azt írja, hogy a támadás során több lövés is hallatszott, de a furgonban ülők közül senki sem sérült meg.

A tűzoltóság azonnal a helyszínre sietett, és biztonságossá tette a területet, míg a rendőrség megkezdte a nyomozást a tettesek felkutatására. Az eset közlekedési következményei drámaiak voltak: a könnyű járműveknek a Scilla csomópontnál le kellett hajtaniuk, Bagnarában térhettek vissza az autópályára, a nehéz járműveket ideiglenesen a Campo Calabro csomópontnál állították le. 

A több kilométeres torlódások és a káosz jól mutatják, milyen gyorsan tudják megbénítani a közlekedést a szervezett bűnözők.

Eközben a Louvre-rablás utolsó tolvaja is kézre került, a politikai vita azonban továbbra is folyik arról, hogy mekkora felelőssége volt a múzeum vezetésének a rablásban.

A nyomozók már korábban őrizetbe vették a kommandó másik három tagját. Mindannyiuk ellen szervezett bűnbandában elkövetett lopás és bűnszövetségben elkövetett bűncselekmény gyanújával indult eljárás.

Az október 19-én, fényes nappal elkövetett rablás helyszínére a tettesek az épületnek a Szajna-parti oldalán, egy emelőkosaras teherautóról egy ablakon keresztül jutottak be. Miután ketten feszítővassal betörték az ablakot és az ékszereket tartalmazó két vitrint, két robogóval távoztak, amelyet két tettestársuk vezetett.

A maszkos betörők nyolc felbecsülhetetlen értékű ékszert – közöttük I. és III. Napóleon feleségének ékszereit – vitték el a koronaékszereket kiállító Apolló Galériából, a kár értéke 88 millió euró. A betörés kevesebb mint nyolc percig tartott.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

