orosz-ukrán háborúbékeTrump

Trump szerint jó esély van a békére

Sorsdöntő napok előtt áll Ukrajna. Donald Trump amerikai elnök pozitívan nyilatkozott a fejleményekről. A következő héten újabb fordulatok várnak a háborúban álló országra. Trump megszólalt az ukrán korrupcióval kapcsolatban is.

Kozma Zoltán
2025. 12. 01. 6:07
Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)
Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)
Az amerikai elnök, Donald Trump optimista hangot ütött meg vasárnap egy magas szintű találkozó után, amelyen amerikai tisztviselők és ukrán küldöttség vett részt Miamiban. Trump úgy fogalmazott, hogy „jó esély” van egy megállapodásra Oroszország ukrajnai háborújának lezárására.


Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

A tárgyalások folynak, és jól folynak

 – mondta Trump újságíróknak a Air Force One fedélzetén.

Szerintem jó esély van rá, hogy megállapodást kössünk

 – tette hozzá.

Ukrajnának vannak problémái – mondta Trump, amikor visszatért Floridából Washingtonba. Amikor arról kérdezték, hogy milyen „problémái” vannak Ukrajnának, 

Trump az ország vezető tisztségviselőinek korrupciója ellen folyamatban lévő ügyekre mutatott rá, amelyek szerinte „nem segítenek”.

Trump az ukrán-amerikai tárgyalásra reagált

Nyilatkozata egybeesett azzal, hogy az amerikai külügyminiszter, Marco Rubio törékenynek minősítette a béketárgyalásokat, és hangsúlyozta, hogy Oroszországnak központi szerepe lesz bármilyen egyezményben.

Ez kényes, bonyolult ügy

– mondta Rubio újságíróknak a találkozó után, amelyen részt vett Steve Witkoff különleges amerikai megbízott és Trump veje, Jared Kushner is.

Sok mozgó alkatrész van, és nyilvánvalóan van itt egy másik fél is, akinek része kell legyen a számításban

 – tette hozzá Rubio.

A külügyminiszter a miami találkozót „nagyon termékeny és hasznos ülésnek” nevezte, amelyen „további előrelépés történt”, de óvatosságra intett, miszerint még sok munka van hátra. Hozzátette, hogy az adminisztráció diplomáciai erőfeszítései ezen a héten felerősödnek.

Witkoff hétfőn Moszkvába utazik, ahol várhatóan találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel – közölte egy amerikai tisztviselő a CNN-nek.

A legfőbb amerikai diplomata hangsúlyozta, hogy a csapatok nemcsak olyan feltételeken dolgoznak, amelyek lezárnák az Ukrajna és Oroszország közötti harcokat, hanem „olyan feltételeken is, amelyek hosszú távú jólétet biztosítanak Ukrajnának”.

A találkozó előtt Rubio azt mondta, a tárgyalások célja „egy olyan út kijelölése, amely szuverén, független és virágzó Ukrajnát hagy maga mögött”.

Az ukrán küldöttség élén álló Rusztem Umerov, Ukrajna Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanácsának vezetője „termékenynek és sikeresnek” nevezte a találkozót, amely az előző amerikai-ukrán tárgyalások sikerére épült Genfben.

Célunk egy virágzó, erős Ukrajna

 – mondta Umerov újságíróknak. Hozzátette: 

Minden Ukrajna számára fontos ügyet megvitattunk. Az Egyesült Államok pedig hihetetlenül támogató volt.

Umerovot Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kinevezte a küldöttség élére, miután pénteken lemondott Andrij Jermak, Zelenszkij befolyásos kabinetfőnöke egy korrupciós botrány miatt.

Ukrajna bármilyen megállapodás részeként nemzetközi biztonsági garanciákat követel a háború lezárására, valamint tűzszünetet a jelenlegi frontvonalak mentén. Elutasítja bármilyen, még orosz erők által nem elfoglalt terület átadását.

Rubio a múlt hétvégén találkozott ukrán tárgyalókkal Genfben, ahol jelentős revíziók születtek a Witkoff és Kirill Dmitrijev – az orosz szuverén vagyonalap vezetője és Kreml-különleges megbízottja – által kidolgozott eredeti 28 pontból álló tervben.

Ukrajna európai szövetségesei szerint az eredeti terv – amelyet erősen oroszbarátnak láttak – „további munkát igényel”.

Jurij Usakov, Putyin tanácsadója a múlt héten azt mondta, a Kreml megkapta a terv legújabb változatát.

Ez nem hivatalos, de megvan a dokumentum. Még senkivel sem beszéltük meg, mert a benne foglalt pontok valóban komoly elemzést és megbeszélést igényelnek

– fogalmazott Usakov.

Miután Trump a múlt héten azt javasolta, hogy Ukrajna csütörtökig kössön megállapodást, most elhárította minden határidő kitűzését.

Tudjátok, mi a határidő számomra? Amikor véget ér

 – mondta.

A tárgyalások hátterében kitartó orosz rakétás és dróntámadások zajlanak ukrán városok és infrastruktúra ellen.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap azt közölte, hogy az elmúlt héten Oroszország közel 1400 támadó drónt, 1100 irányított légibombát és 66 rakétát vetett be támadásokban.

Ukrajna eközben hosszú hatótávolságú drónokkal és saját gyártású rakétákkal célozta meg az orosz energetikai és védelmi infrastruktúrát. Pénteken és szombaton tengeri drónokat használt két szankcionált olajszállító ellen a Fekete-tengeren, amelyek gambiai zászlót viseltek. A tartályhajók megsérültek, de nem süllyedtek el.

Ahogy a tárgyalások folytatódnak, Valerij Zaluzsnij, Ukrajna egykori vezérkari főnöke – akit Zelenszkij potenciális riválisának tartanak – vasárnap a Daily Telegraphban azt írta: „a háború nem mindig ér véget az egyik oldal győzelmével és a másik vereségével”.

Mi ukránok teljes győzelemre törekszünk, de nem utasíthatjuk el a háború hosszú távú lezárásának lehetőségét

 – fogalmazott Zaluzsnij.

 

