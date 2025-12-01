Trump szerint jó esély van a békére

Az amerikai elnök, Donald Trump optimista hangot ütött meg vasárnap egy magas szintű találkozó után, amelyen amerikai tisztviselők és ukrán küldöttség vett részt Miamiban. Trump úgy fogalmazott, hogy „jó esély” van egy megállapodásra Oroszország ukrajnai háborújának lezárására.

Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

A tárgyalások folynak, és jól folynak

– mondta Trump újságíróknak a Air Force One fedélzetén.

Szerintem jó esély van rá, hogy megállapodást kössünk

– tette hozzá.

Ukrajnának vannak problémái – mondta Trump, amikor visszatért Floridából Washingtonba. Amikor arról kérdezték, hogy milyen „problémái” vannak Ukrajnának,

Trump az ország vezető tisztségviselőinek korrupciója ellen folyamatban lévő ügyekre mutatott rá, amelyek szerinte „nem segítenek”.

Trump az ukrán-amerikai tárgyalásra reagált

Nyilatkozata egybeesett azzal, hogy az amerikai külügyminiszter, Marco Rubio törékenynek minősítette a béketárgyalásokat, és hangsúlyozta, hogy Oroszországnak központi szerepe lesz bármilyen egyezményben.

Ez kényes, bonyolult ügy

– mondta Rubio újságíróknak a találkozó után, amelyen részt vett Steve Witkoff különleges amerikai megbízott és Trump veje, Jared Kushner is.

Sok mozgó alkatrész van, és nyilvánvalóan van itt egy másik fél is, akinek része kell legyen a számításban

– tette hozzá Rubio.

A külügyminiszter a miami találkozót „nagyon termékeny és hasznos ülésnek” nevezte, amelyen „további előrelépés történt”, de óvatosságra intett, miszerint még sok munka van hátra. Hozzátette, hogy az adminisztráció diplomáciai erőfeszítései ezen a héten felerősödnek.

Witkoff hétfőn Moszkvába utazik, ahol várhatóan találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel – közölte egy amerikai tisztviselő a CNN-nek.

A legfőbb amerikai diplomata hangsúlyozta, hogy a csapatok nemcsak olyan feltételeken dolgoznak, amelyek lezárnák az Ukrajna és Oroszország közötti harcokat, hanem „olyan feltételeken is, amelyek hosszú távú jólétet biztosítanak Ukrajnának”.

A találkozó előtt Rubio azt mondta, a tárgyalások célja „egy olyan út kijelölése, amely szuverén, független és virágzó Ukrajnát hagy maga mögött”.

Az ukrán küldöttség élén álló Rusztem Umerov, Ukrajna Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanácsának vezetője „termékenynek és sikeresnek” nevezte a találkozót, amely az előző amerikai-ukrán tárgyalások sikerére épült Genfben.

Célunk egy virágzó, erős Ukrajna

– mondta Umerov újságíróknak. Hozzátette:

Minden Ukrajna számára fontos ügyet megvitattunk. Az Egyesült Államok pedig hihetetlenül támogató volt.

Umerovot Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kinevezte a küldöttség élére, miután pénteken lemondott Andrij Jermak, Zelenszkij befolyásos kabinetfőnöke egy korrupciós botrány miatt.