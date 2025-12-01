Békéről beszélnek – közben milliárdokat kér fegyverekre Ukrajna

Hollandia már jelezte, hogy további 250 millió eurót különít el amerikai fegyverek – köztük F–16-os vadászgépek és légvédelmi rendszerek – vásárlására. Több európai állam azonban továbbra is vonakodik elköteleződni, főként azóta, hogy Washington pénzügyi támogatása Donald Trump döntése nyomán megszűnt.

A külső bizonytalanságot fokozta egy 28 pontos békejavaslat is, amely európai megítélés szerint inkább Moszkvának kedvezett. A tervezetet azóta módosították, és Genfben, majd Floridában újabb egyeztetések zajlottak az amerikai és ukrán delegációk között. Marco Rubio külügyminiszter eredményesnek nevezte a megbeszéléseket, ugyanakkor áttörés nem született. Korábban írtunk róla, hogy norvég kutatók szerint az orosz–ukrán háború finanszírozása akár csak egyharmadába kerülhet annak, amennyibe egy Oroszországnak kedvező béke kerülne az európai országoknak. Steve Witkoff amerikai különmegbízott a héten Oroszországban folytat tárgyalásokat.