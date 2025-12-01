Rendkívüli

Meghalt Kálloy Molnár Péter

Oroszország Ukrajna Zelenszkij orosz-ukrán háború

Békéről beszélnek – közben milliárdokat kér fegyverekre Ukrajna

Ukrajna év végéig további egymilliárd eurós támogatást remél az Európai Uniótól, hogy folytathassa az amerikai fegyverek beszerzését. Az ország megbízott NATO-nagykövete szerint az összeg nélkül akadozhat a PURL-program finanszírozása. Hollandia már jelezte, hogy kész pluszforrást biztosítani Kijevnek, több uniós tagállam azonban továbbra is vonakodik az elköteleződéstől. Közben ugyan zajlanak a béketárgyalások, áttörés továbbra sincs, és az EU sem hozott még döntést a befagyasztott orosz vagyon felhasználásáról.

Magyar Nemzet
2025. 12. 01. 17:02
Fotó: STEPHANE DE SAKUTIN Forrás: AFP
Ukrajna további egymilliárd eurós európai támogatásban reménykedik az év végéig, hogy folytathassa amerikai fegyverek beszerzését. A megbízott NATO-nagykövet közlése szerint a pluszforrások nélkül akadozhat a PURL-program, amely az Egyesült Államokból érkező katonai felszerelések vásárlását fedezi. Közben a béketárgyalások tovább zajlanak, de áttörésről eddig nem érkezett bejelentés. Az unióban pedig még nem született döntés a befagyasztott orosz vagyon felhasználásáról sem – írja a Bloomberg.

Ukrajna újabb egymilliárd eurót kér és ha lehet, még idén
(Fotó: CHRISTOPHE ENA / POOL)

Ukrajna ezt az egymilliárd eurónyi pluszforrást még idén szeretné megkapni, hogy fedezni tudja az amerikai fegyvervásárlásokat 

– erősítette meg a nagykövet, aki szerint Ukrajna csak akkor juthat újabb katonai eszközökhöz, ha Európa még több pénzt biztosít számukra a PURL keretében. A program jelenleg is kulcsszerepet játszik Ukrajna védelmében. A nagykövet beszámolója alapján a Patriot légvédelmi rendszerek finanszírozásának 75 százalékát, más légvédelmi eszközök 90 százalékát ez a konstrukció fedezi nyár óta. A beszerzések közt tüzérségi lövedékek is szerepelnek, amelyek lehetővé teszik, hogy az ukrán erők nagyobb távolságból vegyenek célba orosz célpontokat.

Hollandia már jelezte, hogy további 250 millió eurót különít el amerikai fegyverek – köztük F–16-os vadászgépek és légvédelmi rendszerek – vásárlására. Több európai állam azonban továbbra is vonakodik elköteleződni, főként azóta, hogy Washington pénzügyi támogatása Donald Trump döntése nyomán megszűnt. 

A külső bizonytalanságot fokozta egy 28 pontos békejavaslat is, amely európai megítélés szerint inkább Moszkvának kedvezett. A tervezetet azóta módosították, és Genfben, majd Floridában újabb egyeztetések zajlottak az amerikai és ukrán delegációk között. Marco Rubio külügyminiszter eredményesnek nevezte a megbeszéléseket, ugyanakkor áttörés nem született. Korábban írtunk róla, hogy norvég kutatók szerint az orosz–ukrán háború finanszírozása akár csak egyharmadába kerülhet annak, amennyibe egy Oroszországnak kedvező béke kerülne az európai országoknak. Steve Witkoff amerikai különmegbízott a héten Oroszországban folytat tárgyalásokat.

A nagykövet arra figyelmeztetett, hogy a béketárgyalások nem jelenthetik a támogatás csökkenését. Úgy fogalmazott: Európának „azonnal meg kell egyeznie a kártérítési kölcsönről”. Az uniós országok ugyanakkor még nem jutottak döntésre az orosz jegybanki vagyon felhasználásáról, amelyről a december 18-án esedékes brüsszeli csúcson tárgyalnak tovább.

Borítókép: Zelenszkij Macronnal találkozott Párizsban (Fotó: AFP)

