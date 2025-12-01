Büszkék a német lapok, folytatódik a háború

Az amerikai béketervet Ukrajna nélkül készítették elő, és gyakorlatilag ultimátumként szolgált Zelenszkijnek: ha elutasítja, az Egyesült Államok minden támogatást megszüntethet. Az ukrán elnök azonban visszautasította a tervet, több kifogást és feltételt támasztott azzal szemben. A Die Welt szerint Trump lépése a NATO-szerződés megszegésével ért fel, mivel a katonai szövetség az orosz–ukrán háború kezdete óta támogatta Ukrajnát, így a békejavaslatot először a többi NATO-taggal kellett volna egyeztetnie Amerikának.

A lap szerint a NATO-tagokat nem vonták be a tervezésbe, sőt még a terv létezéséről sem értesültek előre.

Az európai országok azonban közbeléptek: Genfben Ukrajna bevonásával tárgyalásokat indítottak, és az amerikai béketervet úgy módosították, hogy az Oroszország számára elfogadhatatlanná vált. Az új dokumentumból már kimaradt például az ukrán hadsereg létszámának csökkentése és a NATO-csatlakozás tilalma is.