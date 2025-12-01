A Die Welt büszkén számol be arról, hogy az európai háborúpárti vezetők hogyan tudták megakadályozni Trump béketervét. A lap állítása szerint az Egyesült Államok egy Ukrajnára kényszerített tervvel próbálkozott, ami valójában Moszkva győzelmét jelentette volna. Elemzők szerint a német közreműködés döntő jelentőségű volt, és új távlatokat nyithat Európa stratégiai függetlensége szempontjából. A Die Welten tehát arról írnak büszkén, hogy miként sikerült eddig megakadályozni Trump béketervét az európai háborúpárti vezetőknek, számolt be az Origo.
Büszkék a német lapok, folytatódik a háború
A német lapok szerint az amerikai békejavaslat Ukrajna rovására és Moszkva javára készült, de az európai vezetők beavatkoztak, és változtatásokat eszközöltek. A dokumentum elkészítésekor sem Ukrajna, sem a NATO-tagok véleményét nem kérték ki, ezért ők gyors egyeztetést követeltek. Németország, Franciaország és az Egyesült Királyság összehangolt fellépése megakadályozta a javaslat eredeti formájának elfogadását, de annyira átírták, hogy már Moszkva számára se elfogadható a béketerv. Örül a német sajtó, folytatódik a vérontás.
Az amerikai béketervet Ukrajna nélkül készítették elő, és gyakorlatilag ultimátumként szolgált Zelenszkijnek: ha elutasítja, az Egyesült Államok minden támogatást megszüntethet. Az ukrán elnök azonban visszautasította a tervet, több kifogást és feltételt támasztott azzal szemben. A Die Welt szerint Trump lépése a NATO-szerződés megszegésével ért fel, mivel a katonai szövetség az orosz–ukrán háború kezdete óta támogatta Ukrajnát, így a békejavaslatot először a többi NATO-taggal kellett volna egyeztetnie Amerikának.
A lap szerint a NATO-tagokat nem vonták be a tervezésbe, sőt még a terv létezéséről sem értesültek előre.
Az európai országok azonban közbeléptek: Genfben Ukrajna bevonásával tárgyalásokat indítottak, és az amerikai béketervet úgy módosították, hogy az Oroszország számára elfogadhatatlanná vált. Az új dokumentumból már kimaradt például az ukrán hadsereg létszámának csökkentése és a NATO-csatlakozás tilalma is.
A Die Welt szerint az amerikai terv világos volt:
Oroszországgal szoros kapcsolatot kiépíteni, majd közösen fellépni Kína ellen, vagy ha ez nem sikerül, egy közös „világkormányt” létrehozni Oroszország és Kína bevonásával, amely a Föld erőforrásait saját belátása szerint használja.
Ehhez gyorsan le kellene lezárni az ukrajnai háborút és normalizálni a viszonyt Moszkvával. A Die Welt szerint az amerikai béketervek elgáncsolása és az „európai siker kulcsa” az volt, hogy a német, francia és brit vezetők gyorsan cselekedtek, és biztosították a nemzetközi közösséget arról, hogy az EU és a NATO európai tagjai Ukrajna oldalán állnak.
Borítókép: Az európai vezetők elgáncsolták az amerikai béketervet (Fotó: AFP)
