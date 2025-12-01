Bosznia-HercegovinaösztöndíjSzijjártó Péter

Szijjártó Péter nagy bejelentést tett a Balkánról

Magyarország minden támogatást megad a Nyugat-Balkán békéjének, stabilitásának biztosítása érdekében, és ennek részeként a kormány ösztöndíj-megállapodást írt alá Bosznia-Hercegovinával is, ami segítheti az ország fejlődését – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten.

Magyar Nemzet
2025. 12. 01. 10:30
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Forrás: MTI
A minisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter Bosznia-Hercegovina civil ügyekért felelős miniszterével tárgyalt, és arról számolt be, hogy Dubravka Bosnjakkal ösztöndíj-megállapodást írtak alá, amelynek értelmében évi ötven hallgatót fognak fogadni hazánk egyetemein az országból.

Szijjártó Péter és Dubravka Bosnjak ösztöndíj-megállapodást írtak alá
Szijjártó Péter és Dubravka Bosnjak ösztöndíj-megállapodást írtak alá (Fotó: MTI)

Mi, magyarok a nyugat-balkáni térség békéjében, stabilitásában és fejlődésében vagyunk érdekeltek, ezért is támogatjuk ezt a régiót, hol gazdaságfejlesztéssel, hol oktatási együttműködéssel

– emelte ki. „Magyarország abban érdekelt, hogy a déli szomszédságból semmilyen biztonsági vagy egyéb kockázat ne érjen minket, épp elég szembenéznünk a keleti irányból származó fenyegetésekkel” – tette hozzá. Szijjártó Péter aláhúzta, hogy a kormány a felelős szomszédságpolitikája keretében minden támogatást megad a Nyugat-Balkán békéjének, nyugalmának és stabilitásának biztosítása érdekében.

És Bosznia-Hercegovina ebből a szempontból kulcskérdés, s ezzel, hogy ötven fiatalt fogadunk évente a magyarországi egyetemeken ösztöndíjakkal, ezzel segítünk abban, hogy az ország fejlődése egy olyan pályára tudjon állni, amely aztán hosszú távon biztosítja a stabilitást és a békét

– mondta. A miniszter végezetül hangsúlyozta: „Az elmúlt héten nem a legpozitívabb kontextusban beszélhettünk a Magyarország és Bosznia-Hercegovina közötti együttműködés különböző aspektusairól, ma azonban világossá tettük, hogy minden ilyen epizódon képesek vagyunk felülemelkedni.” Korábban arról is írtunk, hogy a magyar kormány újabb négymilliárd forintos támogatási programot indít Bosznia-Hercegovinában.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI)

