A minisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter Bosznia-Hercegovina civil ügyekért felelős miniszterével tárgyalt, és arról számolt be, hogy Dubravka Bosnjakkal ösztöndíj-megállapodást írtak alá, amelynek értelmében évi ötven hallgatót fognak fogadni hazánk egyetemein az országból.
Szijjártó Péter nagy bejelentést tett a Balkánról
Magyarország minden támogatást megad a Nyugat-Balkán békéjének, stabilitásának biztosítása érdekében, és ennek részeként a kormány ösztöndíj-megállapodást írt alá Bosznia-Hercegovinával is, ami segítheti az ország fejlődését – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten.
Mi, magyarok a nyugat-balkáni térség békéjében, stabilitásában és fejlődésében vagyunk érdekeltek, ezért is támogatjuk ezt a régiót, hol gazdaságfejlesztéssel, hol oktatási együttműködéssel
– emelte ki. „Magyarország abban érdekelt, hogy a déli szomszédságból semmilyen biztonsági vagy egyéb kockázat ne érjen minket, épp elég szembenéznünk a keleti irányból származó fenyegetésekkel” – tette hozzá. Szijjártó Péter aláhúzta, hogy a kormány a felelős szomszédságpolitikája keretében minden támogatást megad a Nyugat-Balkán békéjének, nyugalmának és stabilitásának biztosítása érdekében.
További Külföld híreink
És Bosznia-Hercegovina ebből a szempontból kulcskérdés, s ezzel, hogy ötven fiatalt fogadunk évente a magyarországi egyetemeken ösztöndíjakkal, ezzel segítünk abban, hogy az ország fejlődése egy olyan pályára tudjon állni, amely aztán hosszú távon biztosítja a stabilitást és a békét
– mondta. A miniszter végezetül hangsúlyozta: „Az elmúlt héten nem a legpozitívabb kontextusban beszélhettünk a Magyarország és Bosznia-Hercegovina közötti együttműködés különböző aspektusairól, ma azonban világossá tettük, hogy minden ilyen epizódon képesek vagyunk felülemelkedni.” Korábban arról is írtunk, hogy a magyar kormány újabb négymilliárd forintos támogatási programot indít Bosznia-Hercegovinában.
Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
A Nemzeti Tömörülés elnökét megtámadták
Egy idős férfi volt az elkövető, akit a helyszínen elfogtak.
Orosz–ukrán háború: új érveket sorakoztattak fel a háborúpárti politikusok
Olcsóbb háborúzni még négy évig?
Ursula von der Leyen magát buktatta le
Nézzék meg ezt a videót!
Brüsszel háborúra készül Putyin ellen
Az EU még több pénzt adna Ukrajnának.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
A Nemzeti Tömörülés elnökét megtámadták
Egy idős férfi volt az elkövető, akit a helyszínen elfogtak.
Orosz–ukrán háború: új érveket sorakoztattak fel a háborúpárti politikusok
Olcsóbb háborúzni még négy évig?
Ursula von der Leyen magát buktatta le
Nézzék meg ezt a videót!
Brüsszel háborúra készül Putyin ellen
Az EU még több pénzt adna Ukrajnának.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!