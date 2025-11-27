Szijjártó Péter új hírekről számolt be Bosznia-Hercegovinából

„Újabb négymilliárd forintos támogatási programot indítunk, amelynek keretében a mezőgazdasággal foglalkozó kis- és közepes vállalkozások Magyarországon gyártott eszközöket vásárolhatnak a teljesítményük növelése és a modernizálás érdekében” – tette hozzá. Szijjártó Péter ezután arról is beszámolt, hogy a következő tanévtől ötven hallgató tanulhat ösztöndíjjal hazánk egyetemein a boszniai Szerb Köztársaságból, és a pályázatokat januárig még be lehet nyújtani. Aláhúzta: „két újabb fontos lépés Magyarország és a boszniai Szerb Köztársaság közötti együttműködés fejlesztésében”.

A miniszter végezetül leszögezte, hogy a Nyugat-Balkán stabilitása, békéje és biztonsága Magyarország fontos nemzetbiztonsági érdeke.

„A keleti szomszédunkban háború zajlik, így egy esetleges, délről érkező destabilizáció tragikus hatással bírna Magyarország nemzetbiztonságára. Magyarország felelős szomszédságpolitikát folytat. És ennek keretében mindent megteszünk azért, hogy a Nyugat-Balkánon béke és stabilitás legyen” – emelte ki. Majd rámutatott, hogy ezért a kormány támogatja a térség európai integrációját, gazdasági fejlődését, oktatási és képzési rendszerének fejlesztését.