Szijjártó Péter új hírekről számolt be Bosznia-Hercegovinából

A minisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter a boszniai Szerb Köztársaság előző elnökével, Milorad Dodikkal közös sajtóértekezletén leszögezte, hogy a program óriási siker volt a területen, ahol a magyar kormány tízmilliárd forint értékű támogatást biztosított korábban 1834 kis- és közepes mezőgazdasági vállalkozás számára, amelyek így összesen 14 milliárd forint értékben vásároltak Magyarországon gyártott eszközöket.
54 magyar vállalat 4100 mezőgazdasági eszközt adott el a boszniai Szerb Köztársaságba. Minden egyes forint Magyarországon került elköltésre, és minden egyes magyar forint hasznosult itt, a boszniai Szerb Köztársaságban is. Mindenki nyert. Nyert Magyarország, nyert a boszniai Szerb Köztársaság is. Ezért az a döntés született, hogy Magyarország folytatja itt a mezőgazdasági beruházásokat támogató programját
– tájékoztatott.
