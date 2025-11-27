Szijjártó PéterBosznia-hercegovinai Szerb KöztársaságfejlesztésMilorad Dodik

Szijjártó Péter új hírekről számolt be Bosznia-Hercegovinából

A kormány újabb négymilliárd forintos támogatási programot indít Bosznia-Hercegovinában, amelynek keretében helyi mezőgazdasági vállalkozások Magyarországon gyártott eszközöket vásárolhatnak, és így mindenki nyer – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Banja Lukában.

Magyar Nemzet
2025. 11. 27. 13:42
Szijjártó Péter Bosznia-Hercegovinában Forrás: Szijjártó Péter/Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A minisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter a boszniai Szerb Köztársaság előző elnökével, Milorad Dodikkal közös sajtóértekezletén leszögezte, hogy a program óriási siker volt a területen, ahol a magyar kormány tízmilliárd forint értékű támogatást biztosított korábban 1834 kis- és közepes mezőgazdasági vállalkozás számára, amelyek így összesen 14 milliárd forint értékben vásároltak Magyarországon gyártott eszközöket.

Szijjártó Péter Bosznia-Hercegovinában
Szijjártó Péter Bosznia-Hercegovinában (Forrás: Szijjártó Péter/Facebook)

54 magyar vállalat 4100 mezőgazdasági eszközt adott el a boszniai Szerb Köztársaságba. Minden egyes forint Magyarországon került elköltésre, és minden egyes magyar forint hasznosult itt, a boszniai Szerb Köztársaságban is. Mindenki nyert. Nyert Magyarország, nyert a boszniai Szerb Köztársaság is. Ezért az a döntés született, hogy Magyarország folytatja itt a mezőgazdasági beruházásokat támogató programját

– tájékoztatott.

„Újabb négymilliárd forintos támogatási programot indítunk, amelynek keretében a mezőgazdasággal foglalkozó kis- és közepes vállalkozások Magyarországon gyártott eszközöket vásárolhatnak a teljesítményük növelése és a modernizálás érdekében” – tette hozzá. Szijjártó Péter ezután arról is beszámolt, hogy a következő tanévtől ötven hallgató tanulhat ösztöndíjjal hazánk egyetemein a boszniai Szerb Köztársaságból, és a pályázatokat januárig még be lehet nyújtani. Aláhúzta: „két újabb fontos lépés Magyarország és a boszniai Szerb Köztársaság közötti együttműködés fejlesztésében”.

A miniszter végezetül leszögezte, hogy a Nyugat-Balkán stabilitása, békéje és biztonsága Magyarország fontos nemzetbiztonsági érdeke.

„A keleti szomszédunkban háború zajlik, így egy esetleges, délről érkező destabilizáció tragikus hatással bírna Magyarország nemzetbiztonságára. Magyarország felelős szomszédságpolitikát folytat. És ennek keretében mindent megteszünk azért, hogy a Nyugat-Balkánon béke és stabilitás legyen” – emelte ki. Majd rámutatott, hogy ezért a kormány támogatja a térség európai integrációját, gazdasági fejlődését, oktatási és képzési rendszerének fejlesztését.

Az egy rossz vicc, hogy Brüsszelben Ukrajnát felkészültebbnek tartják az európai uniós tagságra, mint a nyugat-balkáni országokat (…) A Nyugat-Balkán országai felkészültek, gazdasági növekedést, erősödést hoznának az Európai Uniónak. Ukrajna ehhez képest a veszélyt, a háborút és az ukrán maffiát tudja hozni az Európai Unióba

– figyelmeztetett.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Forrás: Szijjártó Péter/Facebook)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Faggyas Sándor
idezojelekAmerika

Hála és béke

Faggyas Sándor avatarja

Nem Donald Trumpon múlt, hogy a hálaadás napjáig nem sikerült nyélbe ütni a békemegállapodást.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu