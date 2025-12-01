A Nemzeti Tömörülés elnökét megtámadták

Egy férfi tojással támadt Jordan Bardellára. A Nemzeti Tömörülés politikusa éppen dedikálta könyvét amikor a férfi rátámadt – írja az Origo.

A Nemzeti Tömörülés elnöke elítélte a politikai támadást

Fotó: THIBAUD MORITZ / AFP

A letartóztatást végrehajtó csendőrség szerint a férfi az autogramosztásra várakozott , majd Jordan Bardellára rontott, és egy tojást tört a feje fölé. A Nemzeti Tömörülés vezetőjét azonnal elkísérték. A kisebb incidens után Jordan Bardella „meglehetősen erőszakosnak” nevezte a támadást és feljelentette az elkövetőt.

Az elkövető, egy 74 éves nyugdíjas farmer már 2022-ben célba vette Eric Zemmourt, akit szintén egy tojással támadott meg.

Továbbra is őrizetben van , „hogy pontosan megállapítsák a tényeket, de különösen azt, hogy mi történhetett az események előtt” – mondta Bruno Sauvage, a montaubani ügyész.