Jordan BardellaFranciaországerőszak

A Nemzeti Tömörülés elnökét megtámadták

Egy idős férfi volt az elkövető, akit a helyszínen elfogtak. A Nemzeti Tömörülés vezetőjét megdöbbentő támadás érte.

Magyar Nemzet
2025. 12. 01. 12:12
Fotó: THIBAUD MORITZ Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egy férfi tojással támadt Jordan Bardellára. A Nemzeti Tömörülés politikusa éppen dedikálta könyvét amikor a férfi rátámadt – írja az Origo.

A Nemzeti Tömörülés elnöke elítélte a politikai támadást
A Nemzeti Tömörülés elnöke elítélte a politikai támadást
Fotó: THIBAUD MORITZ / AFP

A letartóztatást végrehajtó csendőrség szerint a férfi az autogramosztásra várakozott , majd Jordan Bardellára rontott, és egy tojást tört a feje fölé. A Nemzeti Tömörülés vezetőjét azonnal elkísérték. A kisebb incidens után  Jordan Bardella „meglehetősen erőszakosnak” nevezte a támadást és feljelentette az elkövetőt.

Az elkövető, egy  74 éves nyugdíjas farmer már 2022-ben célba vette Eric Zemmourt, akit szintén egy tojással támadott meg.

Továbbra is őrizetben van , „hogy pontosan megállapítsák a tényeket, de különösen azt, hogy mi történhetett az események előtt” – mondta Bruno Sauvage, a montaubani ügyész.

Bardella az eset után a politikai pártok vezetőihez fordult, kijelentve, hogy nem hajlandó „erőszakos légkörben kampányt folytatni, legyen az önkormányzati, törvényhozási vagy elnökválasztási” .

Jordan Bardella elítélte a „demokratikus vita brutalizálását ”.  „Rendkívül aggasztónak tartom, hogy egyre erőszakosabb légkör kezd eluralkodni országunkban” – jelentette ki a Nemzeti Tömörülés elnöke, aki elítélte „azokat, akik legitimálják és trivializálják az erőszakot”, konkrétan a „szélsőbaloldalra” utalva. Bírálta a „nagy hallgatást”, és a politikai elit részéről érkező elítélések számát elégtelennek tartotta. Vasárnap többek között Maud Bregeon kormányszóvivő és Laurent Nunez belügyminiszter is elítélte a támadást.

Borítókép: Jordan Bardella a Nemzeti Tömörülés elnöke (Fotó: AFP)

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekJog és Igazságosság

Tűpontos!

Bayer Zsolt avatarja

Úgy fog a lengyel elnök úr iderohangálni hozzánk, mint szarvas a jó kútra.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu