A Nemzeti Tömörülés elnökét megtámadták

Egy férfi tojással támadt Jordan Bardellára. A Nemzeti Tömörülés politikusa éppen dedikálta könyvét amikor a férfi rátámadt – írja az Origo.
A letartóztatást végrehajtó csendőrség szerint a férfi az autogramosztásra várakozott , majd Jordan Bardellára rontott, és egy tojást tört a feje fölé. A Nemzeti Tömörülés vezetőjét azonnal elkísérték. A kisebb incidens után Jordan Bardella „meglehetősen erőszakosnak” nevezte a támadást és feljelentette az elkövetőt.
Az elkövető, egy 74 éves nyugdíjas farmer már 2022-ben célba vette Eric Zemmourt, akit szintén egy tojással támadott meg.
Továbbra is őrizetben van , „hogy pontosan megállapítsák a tényeket, de különösen azt, hogy mi történhetett az események előtt” – mondta Bruno Sauvage, a montaubani ügyész.
Bardella az eset után a politikai pártok vezetőihez fordult, kijelentve, hogy nem hajlandó „erőszakos légkörben kampányt folytatni, legyen az önkormányzati, törvényhozási vagy elnökválasztási” .
