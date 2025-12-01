Dömötör CsabaBrüsszelUrsula von der Leyen

Ursula von der Leyen magát buktatta le

Patrióták Európáért képviselőcsoport tagja közösségi oldalán jelentkezett egy friss videóval. Dömötör Csaba egy felvételt osztott meg amelyen az Európai Bizottság elnöke arról beszél, hogy a háborút nem fizethetik kizárólag az európai emberek. A helyzet Dömötör Csaba szerint azonban az, hogy valójában éppen az európai emberek fizetik meg a háború árát.

Magyar Nemzet
2025. 12. 01. 11:34
Fotó: IDA MARIE ODGAARD Forrás: Ritzau Scanpix
Közösségi oldalán jelentkezett friss videóval a Patrióták Európárt képviselője. Dömötör Csaba felhívta rá a figyelmet, hogy habár Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke nemrég arról beszélt, hogy nem állhatja az ukrán háború számláját Európa egyedül, a helyzet azonban az, hogy már most is ez történik. 

Dömötör Csaba érdekes videót osztott meg az Európai Bizottság elnökéről
Dömötör Csaba érdekes videót osztott meg az Európai Bizottság elnökéről (Fotó: Yves Herman)

A múlt heti plenáris ülése elhangzott beszéd kapcsán Dömötör kiemelte, hogy egy német elemző intézet készített egy összesítést, amelyből az látszik, hogy az első három évben Amerika és Európa közösen fizette a költségeket, az idei évben azonban már Európa egyedül állja a számlát. 

Emellé kérne még Ursula von der Leyen 135 milliárd eurót és több száz milliárdot beleraknának a következő hétéves költségvetésbe. Nemcsak az a botrányos, hogy ez történik, hanem az is, hogy megpróbálják az európai választók elől ezt eltagadni

– hangsúlyozta a politikus. 

Mint ismeretes, Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke nemrég levélben fordult az európai állam és kormányfőkhöz, amelyben Ukrajna további támogatására kért 135 milliárd eurót. Ezt a bizottság elnöke ráadásul éppen akkor tette, amikor Ukrajnában óriási, az elnöki hivatalig érő korrupciós botrány zajlik. 

Ursula von der Leyen tehát hiába mondja, hogy a háború költségeit nem állhatják egyedül az európai választók, azonban úgy fest, ez már most így van.

Borítókép: Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

 

 

