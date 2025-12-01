Ursula von der Leyen magát buktatta le

Közösségi oldalán jelentkezett friss videóval a Patrióták Európárt képviselője. Dömötör Csaba felhívta rá a figyelmet, hogy habár Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke nemrég arról beszélt, hogy nem állhatja az ukrán háború számláját Európa egyedül, a helyzet azonban az, hogy már most is ez történik.

Dömötör Csaba érdekes videót osztott meg az Európai Bizottság elnökéről (Fotó: Yves Herman)

A múlt heti plenáris ülése elhangzott beszéd kapcsán Dömötör kiemelte, hogy egy német elemző intézet készített egy összesítést, amelyből az látszik, hogy az első három évben Amerika és Európa közösen fizette a költségeket, az idei évben azonban már Európa egyedül állja a számlát.

Emellé kérne még Ursula von der Leyen 135 milliárd eurót és több száz milliárdot beleraknának a következő hétéves költségvetésbe. Nemcsak az a botrányos, hogy ez történik, hanem az is, hogy megpróbálják az európai választók elől ezt eltagadni

– hangsúlyozta a politikus.

Mint ismeretes, Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke nemrég levélben fordult az európai állam és kormányfőkhöz, amelyben Ukrajna további támogatására kért 135 milliárd eurót. Ezt a bizottság elnöke ráadásul éppen akkor tette, amikor Ukrajnában óriási, az elnöki hivatalig érő korrupciós botrány zajlik.