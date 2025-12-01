Kiderült, mikor tárgyal Putyinnal Trump különmegbízottja

Rendkívüli

Meghalt Kálloy Molnár Péter

Kedd délután fogadja Vlagyimir Putyin orosz államfő Steve Witkoffot, az amerikai elnök különmegbízottját az ukrajnai rendezés ügyében a tervek szerint – jelentette be Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára hétfőn újságíróknak. Putyin hétfőn több nem nyilvános megbeszélést tart a keddi találkozóra való felkészülés jegyében.

Magyar Nemzet
2025. 12. 01. 18:17
Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára és az orosz elnök Fotó: GRIGORY SYSOYEV Forrás: POOL
Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára elmondta, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnöknek hétfőn több nem nyilvános megbeszélése lesz a keddi találkozóra való felkészülés jegyében. Steve Witkoffot az ukrajnai rendezés ügyében fogadja az orosz államfő. A hét második felében Indiába készülő orosz elnök programját Peszkov nagyon sűrűnek és túlterheltnek nevezte, hozzátéve, hogy a Vang Ji kínai külügyminiszterrel tartandó találkozó egyelőre nem szerepel benne.

Kedden ül tárgyalóasztalhoz Vlagyimir Putyin és Steve Witkoff
(Fotó: ALEXANDER KAZAKOV / POOL)

Peszkov kirívó esetnek minősítette a Kaszpi-tengeri Csővezeték Konzorcium (CPC) Novorosszijszk melletti olajkikötője ellen szombat éjjel végrehajtott ukrán dróntámadást. Rámutatott, hogy a célpont „nemzetközi jelentőségű és nemzetközi részvétellel működő létesítmény”. A támadást követően Kazahsztán más útvonalakra irányította át az olajszállítását, a köztársaság külügyminisztériuma pedig tiltakozását fejezte ki Ukrajnánál, rámutatva, hogy a CPC infrastruktúrája elleni támadást a kétoldalú kapcsolatokra nézve káros cselekménynek tekinti. Írtunk róla, hogy a kazah hatóságok bírálták Ukrajnát a támadás miatt.

Peszkov úgy vélekedett, hogy „a gyakorlatban fog kiderülni”, vajon Andrij Jermak ukrán elnöki kabinetfőnök elbocsátása hatással lesz-e az ukrajnai rendezési tárgyalások sikerére. Megismételte, hogy Oroszország érdekelt ezek sikerében, ezért nem „megafon üzemmódban” fogja bonyolítani őket, és a médián keresztül semmilyen vitát sem szándékoznak folytatni.

A Kreml szóvivője nem válaszolt arra a kérdésre, hogy az amerikai rendezési terv tartalmaz-e olyan pontot, amely kizárja Ukrajna NATO-ba való belépését, valamint arra sem, hogy Oroszország szerint ki adhatna ilyen garanciákat.

„Azt javasolja, hogy a Reutersszel folytassunk megbeszélést, és ne Witkoff-fal?” – kérdezett vissza Peszkov a telekonferencián. Egy másik kérdés kapcsán azt is kijelentette, hogy a Kreml nem oszthat meg semmilyen információt a volt szíriai elnök, Bassár el-Aszad moszkvai tartózkodásáról.

Borítókép: Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára és az orosz elnök (Fotó: AFP)

