Trump elmondta, hogy mi Putyin célja az orosz-ukrán háborúval

Az Egyesült Államok különmegbízottja, Steve Witkoff csütörtökön Miamiban találkozik Rusztem Umerovval, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács vezetőjével – erősítette meg a Fehér Ház. A tárgyalás közvetlenül azt követően zajlik, hogy Witkoff kedden csaknem öt órán át tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel Moszkvában. A Kreml szerint a beszélgetés „nem hozott kompromisszumot” az ukrajnai háború lezárására.

Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)

Donald Trump amerikai elnök „elég jónak” nevezte a moszkvai tárgyalásokat – amelyen jelen volt veje, Jared Kushner is –, de hozzátette: „korai lenne még bármit mondani, mert a tangóhoz ketten kellenek.”

Az ukrán külügyminiszter, Andrij Szibiha úgy reagált:

Oroszországnak „véget kell vetnie a vérontásnak”, Putyin pedig „az egész világ idejét pazarolja”.

Mi Putyin terve?

Arra az újságírói kérdésre, hogy Witkoff és Kushner szerint Putyin valóban véget akar-e vetni a háborúnak, Trump így válaszolt:

[Putyin] szeretné lezárni a háborút. Ez volt a benyomásuk.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán korábban még csak annyit közölt, hogy a következő napokban lesz amerikai–ukrán tárgyalás. Később az X-en már optimistább hangot ütött meg:

Most a világ egyértelműen érzi, hogy valódi lehetőség van a háború befejezésére.

Ugyanakkor hozzátette: a tárgyalásokat „Oroszországra gyakorolt nyomással kell alátámasztani”.

A moszkvai amerikai–orosz tárgyalásokra néhány nappal azután került sor, hogy az USA ukrán és európai vezetőkkel folytatott konzultációkat, miután aggodalmak merültek fel, hogy a béketerv amerikai vázlata túlságosan Oroszország igényeinek kedvezne.

Jurij Usakov, Putyin külpolitikai tanácsadója úgy nyilatkozott:

Néhány amerikai javaslat többé-kevésbé elfogadható, bár további egyeztetést igényel”, más javaslatokat viszont az orosz elnök nyíltan bírálta.

A két fő vitapont továbbra is:

az orosz erők által elfoglalt ukrán területek sorsa

Ukrajna biztonsági garanciái

Kijev és európai partnerei szerint a leghatékonyabb visszatartó erő az lenne, ha Ukrajna a NATO tagja lehetne. Oroszország határozottan ellenzi ezt, Donald Trump pedig többször jelezte, hogy nem áll szándékában Kijev NATO-tagságát támogatni. A Kreml szerdán közölte: Ukrajna NATO-csatlakozásának kérdése „kulcsfontosságú téma” volt a moszkvai tárgyaláson.