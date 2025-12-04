orosz-ukrán háborúPutyinOroszországi FöderációTrump

Trump elmondta, hogy mi Putyin célja az orosz-ukrán háborúval

Csütörtökön Miamiban találkozik az amerikai különmegbízott Steve Witkoff és Rusztem Umerov, miután Witkoff kedden öt órán át tárgyalt Putyinnal Moszkvában. Trump „elég jónak” nevezte a korábbi beszélgetést, Zelenszkij szerint „valódi lehetőség van a háború befejezésére” – de csak akkor, ha a tárgyalásokat erős nyomás kíséri Oroszországra. Trump szerint Putyin befejezné a háborút.

Kozma Zoltán
2025. 12. 04. 6:13
Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)
Az Egyesült Államok különmegbízottja, Steve Witkoff csütörtökön Miamiban találkozik Rusztem Umerovval, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács vezetőjével – erősítette meg a Fehér Ház. A tárgyalás közvetlenül azt követően zajlik, hogy Witkoff kedden csaknem öt órán át tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel Moszkvában. A Kreml szerint a beszélgetés „nem hozott kompromisszumot” az ukrajnai háború lezárására.

Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)
Donald Trump amerikai elnök „elég jónak” nevezte a moszkvai tárgyalásokat – amelyen jelen volt veje, Jared Kushner is –, de hozzátette: „korai lenne még bármit mondani, mert a tangóhoz ketten kellenek.”

Az ukrán külügyminiszter, Andrij Szibiha úgy reagált: 

Oroszországnak „véget kell vetnie a vérontásnak”, Putyin pedig „az egész világ idejét pazarolja”.

Mi Putyin terve?

Arra az újságírói kérdésre, hogy Witkoff és Kushner szerint Putyin valóban véget akar-e vetni a háborúnak, Trump így válaszolt: 

[Putyin] szeretné lezárni a háborút. Ez volt a benyomásuk.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán korábban még csak annyit közölt, hogy a következő napokban lesz amerikai–ukrán tárgyalás. Később az X-en már optimistább hangot ütött meg:

Most a világ egyértelműen érzi, hogy valódi lehetőség van a háború befejezésére.

Ugyanakkor hozzátette: a tárgyalásokat „Oroszországra gyakorolt nyomással kell alátámasztani”.

A moszkvai amerikai–orosz tárgyalásokra néhány nappal azután került sor, hogy az USA ukrán és európai vezetőkkel folytatott konzultációkat, miután aggodalmak merültek fel, hogy a béketerv amerikai vázlata túlságosan Oroszország igényeinek kedvezne.

Jurij Usakov, Putyin külpolitikai tanácsadója úgy nyilatkozott: 

Néhány amerikai javaslat többé-kevésbé elfogadható, bár további egyeztetést igényel”, más javaslatokat viszont az orosz elnök nyíltan bírálta.

A két fő vitapont továbbra is:

  • az orosz erők által elfoglalt ukrán területek sorsa
  • Ukrajna biztonsági garanciái

Kijev és európai partnerei szerint a leghatékonyabb visszatartó erő az lenne, ha Ukrajna a NATO tagja lehetne. Oroszország határozottan ellenzi ezt, Donald Trump pedig többször jelezte, hogy nem áll szándékában Kijev NATO-tagságát támogatni. A Kreml szerdán közölte: Ukrajna NATO-csatlakozásának kérdése „kulcsfontosságú téma” volt a moszkvai tárgyaláson.

Usakov utalt rá, hogy az orosz tárgyalási pozíciót erősítették a legutóbbi harctéri sikerek. Az orosz erők novemberben kb. 701 négyzetkilométernyi ukrán területet foglaltak el, jelenleg Ukrajna területének 19,3 százalékát tartják ellenőrzésük alatt.

Miközben az orosz–amerikai viszony láthatóan enyhül, Moszkva és Európa között nő a szakadék. 

Putyin Európát vádolta azzal, hogy szabotálja Oroszország és az USA kapcsolatát, elfogadhatatlan követeléseket támaszt, és blokkolja a békefolyamatot. Nem sokkal a Witkoff-fal való találkozó előtt egy moszkvai fórumon kijelentette: nem akar konfliktust Európával, de „kész a háborúra”.

A NATO külügyminisztereinek brüsszeli tanácskozásán Mark Rutte főtitkár pozitívumként értékelte, hogy zajlanak a béketárgyalások, de hangsúlyozta: Ukrajnát „a lehető legerősebb pozícióba kell hozni, hogy folytatni tudja a harcot”.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

